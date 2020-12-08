Пандемию COVID-19 в Украине можем взять под контроль только осенью 2021-го, – экс-замгламы Минздрава

В Украине существенного уменьшения случаев заболевания коронавирусом можно ожидать весной и летом следующего года. Тогда как в целом улучшение ситуации с пандемией – не раньше осени 2021-го.

Такое предположение высказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывший заместитель главы Минздрава Павел Ковтонюк. Его слова из интервью приводит УНИАН.

Специалист утверждает, что в течение следующего месяца заболеваемость COVID-19 точно будет расти. Не помогут ее снизить, по его мнению, даже жесткие карантинные мероприятия, которые планируют вводить с января.

Не стоит возлагать особые надежды и на вакцинацию, отмечает Ковтонюк. Ведь прививки сначала будут делать людям из групп риска, а для этого нужно немало времени.

"Затем начнется естественная убыль весной и летом, появится вакцина. Но по нашим расчетам, на то, чтобы вакцинировать группы риска, понадобиться минимум полгода", – уверен он.

В то же время экс-заместитель министра здравоохранения подчеркивает, что, возможно, летом и осенью 2021 года Украине удастся взять ситуацию с распространением коронавируса под контроль.

"Если посмотреть на ситуацию оптимистично (а я – оптимист), то за лето, к осени мы возьмем ее под контроль. Но не стоит рассчитывать, что появится Wunderwaffe, единственное супероружие, которое победит ковид. Контроль возможен только в случае комплекса мероприятий", – подытожил Ковтонюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в этом же интервью бывший заместитель главы Министерства здравоохранения выступил за срочное введение локдауна в Украине. Ведь, убежден он, примерно через месяц регионы страны должны постепенно выходить из него.

Также Ковтонюк считает, что в случае не введения немедленного локдауна, в Украине количество смертей от COVID-19 достигнет 20 000 до конца года, люди будут буквально умирать дома.

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