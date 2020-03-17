Пандемия коронавируса: врачи Уханя назвали три роковые ошибки

Китайские врачи из Уханя, который стал эпицентром распространения коронавируса по миру, указали западным медикам на три ключевые ошибки, которые они повторяют, борясь с инфекцией. Речь идет о недостаточной защите медиков, которые контактируют с больными, неудовлетворительных масштабах тестирования, а также недостаточном внимании к вероятности заражения детей.

Статью с детальными объяснениями уханьские врачи опубликовали в Bloomberg и призвали коллег не идти по ложному пути.

Недостаточная защита медицинских работников

В Китае предупредили, что пренебрежение правилами безопасности для врачей приводит к высокому уровню заболеваемости среди них. Так, в Ухане отсутствие понимания этой болезни и нехватка средств защиты в первые недели вспышки в январе привели к заражению тысяч работников здравоохранения при лечении пациентов. По меньшей мере 46 из них умерли.

"Наши европейские коллеги заразились этой болезнью в своей повседневной практике, и эта пропорция очень похожа на более раннюю ситуацию в Ухане", – сказал профессор гастроэнтерологии в Медицинском колледже Пекинского союза Ву Донг.

По его словам, заразная природа вируса означает, что он может передаваться даже весьма необычным образом, например, через глаза.

Доказательством этого является тот факт, что в Ухане очень часто болезнью заражались ЛОР-врачи и окулисты. Именно они имели особо близкий контакт с больными.

Повальное тестирование

Китайские медики отмечают, что в отличие от предыдущих пандемий, подобных той, которая была вызвана SARS в 2003 году, коронавирус поначалу вызывает у некоторых инфицированных людей лишь легкие симптомы или даже не проявляет их. Следовательно, они могут неосознанно распространять вирус среди других людей.

По словам врачей, проведение тестов на нуклеиновые кислоты, которые идентифицируют наличие вируса в образцах пациентов, имеет важное значение. "Тест, тест, тест. Помимо тестирования, я просто понятия не имею, как вы можете определить подозрительные случаи и как изолировать близкие контакты", – настаивает директор отделения интенсивной терапии в Медицинском колледже Пекинского союза Ду Бин.

Детский фактор

Несмотря на то, что самая уязвимая группа зараженных – это люди, старше 60 лет, дети точно так же могут заразиться Covid-19. Более того, некоторые случаи и вовсе закончились смертельным исходом, предупредили во Всемирной организации здравоохранения.

Впрочем, согласно исследованию, опубликованному 16 марта в журнале Nature Medicine, взрослые в 2,7 раза чаще заболевают этой болезнью, чем дети.

Те же дети, которые заразились коронавирусом, имели либо тесный контакт с подтвержденными пациентами, либо были частью семейных групп.

По словам Ду, у большинства инфицированных детей наблюдаются только легкие симптомы, и они выживают. Кроме того, в журнале Американской медицинской ассоциации другое исследование показало, что среди девяти младенцев ни один не нуждался в интенсивной терапии и не имел серьезных осложнений.

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По состоянию на 17 марта в мире насчитывается 174 330 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7 085. Выздоровели более 79 тыс. человек.

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