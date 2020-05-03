Опубликован топ романов о смертоносных пандемиях

Дарья Дурова Общество 02:46, 4.05.2020

Человечество переживает пандемию не впервые, и смертоносные болезни становились темой для книг писателей из разных стран и веков.

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Литературный критик BBC Culture Джейн Чабаттари собрала топ тематических романов, которые стали по-новому актуальными в ходе пандемии коронавируса.

Топ романов о пандемиях. Иллюстрация
ВВС

"События, описанные в них, очень похожи на ситуацию, в которой мы оказались сегодня. Они реалистично воспроизводят хронологию пандемии от первых случаев болезни до самых страшных времен и наконец – до возвращения к нормальной жизни.

И они также дают нам урок терпения и надежды – мы уже переживали это раньше, мы выжили", – сказано в статье.

  • "Дневник чумного года", написанный Даниэлем Дефо в 1722 году, описывает жуткие события, которые происходили в Лондоне 1665-го, охваченном эпидемией бубонной чумы.

Подробно и бесстрастно Дефо описывает первый шок людей, похожий на нашу реакцию на болезнь, и безжалостное распространение нового вируса.

Даниэль Дефо
ВВС

  • Немало параллелей с современным кризисом имеет и роман "Чума" Альбера Камю, события которого происходят в алжирском городе Оран во время вспышки чумы.

Местные власти сначала неохотно признали первые признаки эпидемии, когда на улицах города начинают массово умирать крысы.

Роман написан в форме монолога главного героя, врача Бернара Рие, который олицетворяет скромный героизм медиков.

"Чума"
ВВС

  • 1939-го американская писательница Кэтрин Энн Портер описала разрушительные последствия "испанки" в романе "Бледный конь, бледный всадник".

На фоне изоляции и социального дистанцирования многие сегодня воспринимают события романа слишком остро.

Портер изображает недели, которые главная героиня Миранда провела в борьбе с болезнью, и ее возвращение в мир, который изменился до неузнаваемости.

Писательница, которая также переболела испанкой, рассказывала в интервью журналу Paris Review в 1963 году, что "ей понадобилось много времени, чтобы снова научиться жить".

Кэтрин Энн Портер

  • "Год потопа" Маргарет Этвуд 2009 года изображает мир за 25 лет после смертоносной пандемии, которая уничтожила почти всех людей на Земле,

Маргарет Этвуд
ВВС

Пандемия в романе "передвигалась воздухом как на крыльях, как огнем опустошая целые города". Этвуд описывает острую одиночество тех немногих, кому удалось уцелеть.

Этот роман был написан уже после современных эпидемий Sars в 2002 году, Mers в 2012-м и Эболы в 2014-м.

"Год потопа"
ВВС

  • "Выходное пособие" американской писательницы Лин Ма 2018 – это, по словам автора, "апокалиптический роман о миллениалов", героиня которого, Кандейс Чен, становится одной из девяти жителей Нью-Йорка, которым удалось выжить во время пандемии Лихорадки Шэнь 2011 года.

Ма изображает разрушенный город, в котором уничтожено инфраструктуру, нет интернета и электричества.

Лин Ма

  • События романа Эмили Сент-Джон Мандел "Станция одиннадцать" (2014) происходят до, во время и после пандемии грузинского гриппа, которая "взорвалась, как нейтронная бомба над поверхностью земли", уничтожив 99% населения мира.

В ночь, когда началась пандемия, от сердечного приступа умирает известный голливудский актер прямо во время спектакля "Король Лир". 20 лет после этого труппа актеров и музыкантов путешествует между поселениями уцелевших в пандемии людей, пытаясь спасти остатки культуры.

Эмили Сент-Джон Мандел
ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство здравоохранения записало трогательное видео для украинцев, призвав остаться дома на карантине.

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