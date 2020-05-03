Человечество переживает пандемию не впервые, и смертоносные болезни становились темой для книг писателей из разных стран и веков.

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Литературный критик BBC Culture Джейн Чабаттари собрала топ тематических романов, которые стали по-новому актуальными в ходе пандемии коронавируса.

Топ романов о пандемиях. Иллюстрация ВВС

"События, описанные в них, очень похожи на ситуацию, в которой мы оказались сегодня. Они реалистично воспроизводят хронологию пандемии от первых случаев болезни до самых страшных времен и наконец – до возвращения к нормальной жизни.

И они также дают нам урок терпения и надежды – мы уже переживали это раньше, мы выжили", – сказано в статье.

"Дневник чумного года", написанный Даниэлем Дефо в 1722 году, описывает жуткие события, которые происходили в Лондоне 1665-го, охваченном эпидемией бубонной чумы.

Подробно и бесстрастно Дефо описывает первый шок людей, похожий на нашу реакцию на болезнь, и безжалостное распространение нового вируса.

Даниэль Дефо ВВС

Немало параллелей с современным кризисом имеет и роман "Чума" Альбера Камю, события которого происходят в алжирском городе Оран во время вспышки чумы.

Местные власти сначала неохотно признали первые признаки эпидемии, когда на улицах города начинают массово умирать крысы.

Роман написан в форме монолога главного героя, врача Бернара Рие, который олицетворяет скромный героизм медиков.

"Чума" ВВС

1939-го американская писательница Кэтрин Энн Портер описала разрушительные последствия "испанки" в романе "Бледный конь, бледный всадник".

На фоне изоляции и социального дистанцирования многие сегодня воспринимают события романа слишком остро.

Портер изображает недели, которые главная героиня Миранда провела в борьбе с болезнью, и ее возвращение в мир, который изменился до неузнаваемости.

Писательница, которая также переболела испанкой, рассказывала в интервью журналу Paris Review в 1963 году, что "ей понадобилось много времени, чтобы снова научиться жить".

Кэтрин Энн Портер

"Год потопа" Маргарет Этвуд 2009 года изображает мир за 25 лет после смертоносной пандемии, которая уничтожила почти всех людей на Земле,

Маргарет Этвуд ВВС

Пандемия в романе "передвигалась воздухом как на крыльях, как огнем опустошая целые города". Этвуд описывает острую одиночество тех немногих, кому удалось уцелеть.

Этот роман был написан уже после современных эпидемий Sars в 2002 году, Mers в 2012-м и Эболы в 2014-м.

"Год потопа" ВВС

"Выходное пособие" американской писательницы Лин Ма 2018 – это, по словам автора, "апокалиптический роман о миллениалов", героиня которого, Кандейс Чен, становится одной из девяти жителей Нью-Йорка, которым удалось выжить во время пандемии Лихорадки Шэнь 2011 года.

Ма изображает разрушенный город, в котором уничтожено инфраструктуру, нет интернета и электричества.

Лин Ма

События романа Эмили Сент-Джон Мандел "Станция одиннадцать" (2014) происходят до, во время и после пандемии грузинского гриппа, которая "взорвалась, как нейтронная бомба над поверхностью земли", уничтожив 99% населения мира.

В ночь, когда началась пандемия, от сердечного приступа умирает известный голливудский актер прямо во время спектакля "Король Лир". 20 лет после этого труппа актеров и музыкантов путешествует между поселениями уцелевших в пандемии людей, пытаясь спасти остатки культуры.

Эмили Сент-Джон Мандел ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство здравоохранения записало трогательное видео для украинцев, призвав остаться дома на карантине.