Пандемия коронавируса может стать причиной новой мировой войны, – британский генерал

Пандемия COVID-19, которая стала причиной мирового коронакризиса, может привести к новой мировой войне.

Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер, передает Sky News. Это произойдет, если мелкие военные конфликты выйдут из-под контроля.

По словам британского военного, экономический кризис из-за пандемии уже спровоцировал региональные конфликты. Они очень похожи на те, что привели к двум предыдущим мировым войнам.

"Я думаю, что реальный риск с учетом достаточно многих региональных конфликтов, которые происходят сейчас, заключается в том, что эскалация усилится. Я думаю, это то, чего мы должны остерегаться", – отметил Картер.

Военный заявил, если региональные конфликты не остановить, они могут легко "привести к эскалации". При этом о каких именно конфликтах идет речь, он не уточнил.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, Украина сильно пострадала от пандемии коронавируса. Это создало серьезные проблемы для сектора финансовых услуг страны, ставя под угрозу выживание бизнеса и грозит потерей рабочих мест.