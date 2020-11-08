Пандемия коронавируса может стать причиной новой мировой войны, – британский генерал
Всемирный банк назвал коронакризис худшим со времен Второй мировой войны
Специалисты спрогнозировали падение мировой экономики по итогам 2020-го на 5,2%
При этом ВВП развитых стран обрушится на 7%, а в странах с формирующимся рынком и странах развивающихся – на 2,5%
Пандемия COVID-19, которая стала причиной мирового коронакризиса, может привести к новой мировой войне.
Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер, передает Sky News. Это произойдет, если мелкие военные конфликты выйдут из-под контроля.
По словам британского военного, экономический кризис из-за пандемии уже спровоцировал региональные конфликты. Они очень похожи на те, что привели к двум предыдущим мировым войнам.
"Я думаю, что реальный риск с учетом достаточно многих региональных конфликтов, которые происходят сейчас, заключается в том, что эскалация усилится. Я думаю, это то, чего мы должны остерегаться", – отметил Картер.
Военный заявил, если региональные конфликты не остановить, они могут легко "привести к эскалации". При этом о каких именно конфликтах идет речь, он не уточнил.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, Украина сильно пострадала от пандемии коронавируса. Это создало серьезные проблемы для сектора финансовых услуг страны, ставя под угрозу выживание бизнеса и грозит потерей рабочих мест.