Пандемия и прекращение войны: Кличко обсудил с лидерами партий стран-членов Восточного партнерства ситуацию в Европе

Мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко принял участие в видеоконференции лидеров партий стран-членов Восточного партнерства, которые являются членами или наблюдателями Европейской народной партии.

Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы, отметив, что в конференции приняли участие, в частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Европейской народной партии Дональд Туск, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лидеры европейских стран и политические деятели-лидеры партий разных стран Европы.

На конференции обсуждали текущую политическую ситуацию в Европе, будущее европейского партнерства и другие, актуальные для европейского сообщества вопросы.

"Сегодня, в связи с пандемией, мы живем в новой реальности. Это сказалось и на формате нашей встречи. На ситуации в европейских странах, в Украине", – отметил Кличко.

"Вирус ощутимо ударил по экономике всех стран. И мы должны этот вызов преодолеть – совместными усилиями и поддерживая друг друга ", – сказал мэр Киева.

Виталий Кличко принял участие в видеоконференции стран-членов Восточного партнерства Пресс-служба Кличко

Он также отметил, что одной из основных тем для ЕС должно оставаться прекращения войны, которая продолжается на востоке Украины.

"Я благодарен нашим партнерам за поддержку независимости украинского государства и продление санкций против России как страны-агрессора. Это сегодня – наиболее эффективный инструмент влияния на Российскую Федерацию", – подчеркнул мэр Киева.

Он напомнил, что с 2014 года потери Украины в противостоянии российской агрессии составили более 13 000 граждан.

Кличко отметил, что важно, чтобы в Украине, накануне местных выборов не происходило давления на местное самоуправление, и подчеркнул, что местные выборы, которые назначены в Украине на октябрь, должны быть прозрачными и честными. Он пригласил европейских партнеров приехать наблюдателями на выборы в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, также участие во встрече лидеров Европейской народной партии по вопросам Восточного партнерства взял пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.