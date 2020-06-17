Пандемия и прекращение войны: Кличко обсудил с лидерами партий стран-членов Восточного партнерства ситуацию в Европе

Мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко принял участие в видеоконференции лидеров партий стран-членов Восточного партнерства, которые являются членами или наблюдателями Европейской народной партии.

Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы, отметив, что в конференции приняли участие, в частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Европейской народной партии Дональд Туск, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лидеры европейских стран и политические деятели-лидеры партий разных стран Европы.

На конференции обсуждали текущую политическую ситуацию в Европе, будущее европейского партнерства и другие, актуальные для европейского сообщества вопросы.

"Сегодня, в связи с пандемией, мы живем в новой реальности. Это сказалось и на формате нашей встречи. На ситуации в европейских странах, в Украине", – отметил Кличко.

"Вирус ощутимо ударил по экономике всех стран. И мы должны этот вызов преодолеть – совместными усилиями и поддерживая друг друга ", – сказал мэр Киева.

Виталий Кличко принял участие в видеоконференции стран-членов Восточного партнерства

Он также отметил, что одной из основных тем для ЕС должно оставаться прекращения войны, которая продолжается на востоке Украины.

"Я благодарен нашим партнерам за поддержку независимости украинского государства и продление санкций против России как страны-агрессора. Это сегодня – наиболее эффективный инструмент влияния на Российскую Федерацию", – подчеркнул мэр Киева.

Он напомнил, что с 2014 года потери Украины в противостоянии российской агрессии составили более 13 000 граждан.

Кличко отметил, что важно, чтобы в Украине, накануне местных выборов не происходило давления на местное самоуправление, и подчеркнул, что местные выборы, которые назначены в Украине на октябрь, должны быть прозрачными и честными. Он пригласил европейских партнеров приехать наблюдателями на выборы в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, также участие во встрече лидеров Европейской народной партии по вопросам Восточного партнерства взял пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.