Глава ООН забил тревогу из-за выхода пандемии COVID-19 из-под контроля

Вспышка COVID-19 начала выходить из-под контроля, и скоро человечество преодолеет рубеж в миллион жертв коронавируса.

Об этом на пресс-конференции 16 сентября заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, назвав пандемию "угрозой номер один" глобальной безопасности. Его цитировали на сайте организации.

"Пандемия COVID-19 – это кризис, непохожий ни на один из кризисов в нашей жизни, и сессия Генеральной Ассамблеи, таким образом, в этом году будет не похожа ни на одну другую", – сказал Гутерреш.

Признавая, что многие возлагают надежды на вакцину, он сказал: "Давайте проясним: от пандемии нет панацеи".

Как пояснил генеральный секретарь ООН, вакцина сама по себе не устранит кризис, "и уж точно не в ближайшем будущем".

"Но вакцину следует рассматривать как глобальное общественное благо, потому что COVID-19 не знает границ. Нам нужна вакцина, доступная по цене и доступная всем", – добавил Гутерреш.

Более того, люди должны быть готовы к прививкам против коронавируса, но распространение дезинформации об этом разжигает нерешительность в отношении вакцинации и дикие теории заговора, отметил глава ООН.

"Перед лицом этой смертельной болезни мы должны сделать все возможное, чтобы остановить смертоносную дезинформацию", – сказал он.

Гутерреш призвал значительно расширить применение новых и уже существующих инструментов, которые могут помочь в борьбе с пандемией, и обеспечить жизненно важное лечение, особенно в течение следующего года.

Пресс-конференция главы ООН. news.un.org

Как писал OBOZREVATEL, ученые предположили, что COVID-19 в ближайшее время станет таким же сезонным заболеванием, как грипп и ОРВИ. Сезонность заболевания появится только после того, как к нему выработается коллективный иммунитет.