Пандемия COVID-19 ускорится, погибнет еще больше украинцев: в НАН дали новый прогноз

Пандемия коронавируса в Украине, скорее всего, продолжит набирать обороты. Ожидается, что по состоянию на 1 сентября количество новых случаев COVID-19 в стране будет колебаться в пределах 2100-3200, при этом средний показатель составит 2650. Что касается смертности, то она, вероятно, возрастет до 30-38 летальных случаев в сутки.

Напомним, что в предыдущих расчетах среднее число больных COVID-19 в сутки составляло 2100, а смертности – 28.

Об этом говорится в прогнозе рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, который OBOZREVATEL озвучил вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний.

Прогноз по росту количества больных COVІD-19 к 1 сентября

Рекорды прироста инфицированных могут установить Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Черновицкая области и город Киев.

"Количество новых выздоровевших почти не меняется в течение последнего месяца и составляет около 550 человек в день. Количество новых активных инфицированных продолжает расти вместе с новыми зарегистрированными случаями", – подчеркнул Загородний.

Динамика ускорения пандемии в Украине

Также в прогнозе акцентировали внимание на том, что среди регионов с высоким уровнем пораженности быстрые темпы распространения эпидемии зафиксированы в Тернопольской области, а существенно ускорились они в Киеве.

С подробным прогнозом можно ознакомиться по этой ссылке.