Пандемия COVID-19 резко ухудшила глобальный прогноз погоды – ученые
Ограничительные меры, введенные множеством стран из-за пандемии коронавируса COVID-19, негативно сказались на глобальной системе метеорологических наблюдений.
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Об этом на странице в Facebook сообщила Кафедра метеорологии и климатологии КНУ им. Тараса Шевченко. Отмечается, что несмотря на то, что значительная часть наблюдений осуществляется в автоматическом режиме, количество и качество прогнозов все же изменились.
Это поясняется тем, что во многих развивающихся странах переход к автоматизированным наблюдениям все еще не завершен и наблюдения на станциях проводятся специалистами, а затем передаются в международные сети и центры сбора информации.
В результате пандемии количество метеорологических наблюдений с коммерческих воздушных судов резко сократилась – в среднем на 75-80% по сравнению с обычными условиями. В южном полушарии этот показатель приближается к 90%.
"Некоторые страны (прежде всего, европейские) осуществляют дополнительные запуски радиозондов для частичной компенсации потерь авиационных данных", – указывается в сообщении.
"Системы наблюдения за океаном характеризуются высокой степенью автоматизации, и ожидается, что большинство их компонентов будут продолжать хорошо работать в течение ближайших нескольких месяцев. Однако, дрейфующие буи и поплавки необходимо будет передислоцировать, причалы необходимо будет обслуживать, а системы наблюдения с судов – обслуживать, калибровать и пополнять.
Поэтому со временем можно ожидать постепенного сокращения количества наблюдений, и эта тенденция будет продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлена необходимая деятельность по поставке и обслуживанию", – добавили специалисты.
В то же время в краткосрочной перспективе ожидается, что космический компонент системы метеорологических наблюдений останется незатронутым и полностью работоспособным.
Как писал OBOZREVATEL, американские и канадские исследователи заявили: потепление летом не остановит распространение COVID-19.