Как по прогнозу погоды в Украине ударил COVID-19: синоптики приоткрыли закулисье

Введение ограничительных мер по всему миру из-за пандемии коронавируса отрицательно сказалось на глобальной системе метеорологических наблюдений. Из-за недостаточной автоматизации процесса количество и качество прогнозов погоды начали снижаться.

Как карантин повлиял на оперативность и правдивость погодных предсказаний – разбирался OBOZREVATEL.

По данным ученых кафедры метеорологии и климатологии КНУ им. Тараса Шевченко, в результате пандемии количество метеорологических наблюдений с коммерческих воздушных и морских судов резко сократилось – в среднем на 75-80% по сравнению с обычными условиями. В южном полушарии этот показатель приближается к 90%.

Но, как отмечает в комментарии OBOZREVATEL директор Научно-исследовательского института гидрометеорологии Владимир Осадчий, в Украине подобные проблемы не наблюдаются. По его словам, качество прогнозов остается достаточно высоким и никакие ограничительные меры не повлияли на получение того количества информации, которое обеспечивает власть прогностической информацией.

Самая высокогорная метеорологическая станция "Пожижевская" в Украине myway.dn.ua

"Например, во время работы по пожарам в Житомирской области и зоне отчуждения Гидрометцентр и наш институт плодотворно сотрудничали по предоставлению всей информации для ГСЧС, руководства Житомирской ОГА и администрации Чернобыля, чтобы минимизировать последствия пожаров. И никакого ухудшения качества прогнозов мы не заметили", – рассказал он.

Его слова подтверждает и заместитель начальника Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, который уверяет, что система метеорологических наблюдений в Украине работает в полном объеме.

"Все прогностические организации работают в штатном режиме, и всю информацию, которая нам нужна из-за рубежа, мы получаем. Карантин никак на это не повлиял, и на уровень прогнозов тоже. Единственное, возможно, что-то подобное наблюдается в других странах, но не у нас", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Точность прогнозов улучшается

Украинцы часто жалуются на неточные данные по прогнозу погоды синоптиков. Чаще всего это касается вероятности осадков в том или ином регионе, которая может не совпадать с прогнозом Укргидрометцентра.

В Украине жалуются на неточность прогнозов синоптиков pixabay

Однако Прокопенко считает, что иногда люди слишком придирчиво относятся к работе синоптиков. Но вот, например, в летний период начинают развиваться внутримассовые процессы и прохождения активных атмосферных фронтов, поэтому осадки могут выпадать по территории неравномерно.

"Скажем, в Киеве мы наблюдаем ситуацию, когда на Оболони ливень, а на Троещине сухо. Мы не можем спрогнозировать осадки с точностью до каждого квадратного километра. Такой модели прогнозов нет нигде в мире", – отметил метеоролог, добавив, что осенью и зимой указанных проблем почти не бывает.

Он не отрицает, что в Украине есть нерешенные вопросы устаревшего оборудования и отсутствия достаточного финансирования, однако точность прогнозов остается на уровне международных стандартов: "Вероятность оправдываемости у нас достаточно высокая, а за последние 5-10 лет продолжает расти".

Заморозки, дожди и сильный ветер

Как отмечают все профессиональные синоптики, точность прогнозов погоды ограничена во времени. Наиболее качественный прогноз дается на один-три дня, но на пять-семь дней требует уточнений. Более чем на неделю прогнозы давать не берутся.

Какие же погодные условия ожидают украинцев в ближайшие дни, OBOZREVATEL рассказал руководитель отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык. По его словам, пока в Украине сохранится прохладная и дождливая погода.

"13 мая пройдут небольшие дожди в восточных областях, остальные территории без осадков. На следующий день осадки накроют почти всю Украину. Пройдет очередной холодный фронт, который повлияет на снижение температуры в ночь с 13 на 14 мая, начиная с западных областей", – сообщил он.

В среду и четверг ночью будут наблюдаться заморозки в западных областях, температура будет составлять 0-5 градусов тепла, а иногда опустится и ниже нуля. На севере также ожидается значительное снижение температуры ночью – от 0 до +2 градусов, на почве заморозки до -2. На остальной территории от 1 до 6 градусов тепла.

Прогноз погоды на 13 мая meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 14 мая meteo.gov.ua

Днем температура не будет превышать 15 градусов.

"А уже с 15 мая погода начнет улучшаться, температура воздуха будет повышаться, и на выходных дневная температура будет колебаться в пределах 15-20 градусов тепла. Ночью несколько прохладнее +3...+8 градусов", – рассказывает синоптик.

Прогноз погоды на 15 мая meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 16 мая meteo.gov.ua

По прогнозам Билыка, сильных ливней на этой неделе в Украине не будет, ожидаются кратковременные дожди с грозами, а также порывы ветра 15-20 м/с по всей территории страны. На высокогорье Карпат может выпасть снег.

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