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13 мая • обновлено в 16:30
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Светлана Гудкова
Светлана Гудкова
Журналист Все статьи автора

Как по прогнозу погоды в Украине ударил COVID-19: синоптики приоткрыли закулисье

19.1т
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Введение ограничительных мер по всему миру из-за пандемии коронавируса отрицательно сказалось на глобальной системе метеорологических наблюдений. Из-за недостаточной автоматизации процесса количество и качество прогнозов погоды начали снижаться.

Как карантин повлиял на оперативность и правдивость погодных предсказаний – разбирался OBOZREVATEL.

По данным ученых кафедры метеорологии и климатологии КНУ им. Тараса Шевченко, в результате пандемии количество метеорологических наблюдений с коммерческих воздушных и морских судов резко сократилось – в среднем на 75-80% по сравнению с обычными условиями. В южном полушарии этот показатель приближается к 90%.

Но, как отмечает в комментарии OBOZREVATEL директор Научно-исследовательского института гидрометеорологии Владимир Осадчий, в Украине подобные проблемы не наблюдаются. По его словам, качество прогнозов остается достаточно высоким и никакие ограничительные меры не повлияли на получение того количества информации, которое обеспечивает власть прогностической информацией.

Самая высокогорная метеорологическая станция "Пожижевская" в Украине

Самая высокогорная метеорологическая станция "Пожижевская" в Украине

myway.dn.ua

"Например, во время работы по пожарам в Житомирской области и зоне отчуждения Гидрометцентр и наш институт плодотворно сотрудничали по предоставлению всей информации для ГСЧС, руководства Житомирской ОГА и администрации Чернобыля, чтобы минимизировать последствия пожаров. И никакого ухудшения качества прогнозов мы не заметили", – рассказал он.

Его слова подтверждает и заместитель начальника Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, который уверяет, что система метеорологических наблюдений в Украине работает в полном объеме.

"Все прогностические организации работают в штатном режиме, и всю информацию, которая нам нужна из-за рубежа, мы получаем. Карантин никак на это не повлиял, и на уровень прогнозов тоже. Единственное, возможно, что-то подобное наблюдается в других странах, но не у нас", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Точность прогнозов улучшается

Украинцы часто жалуются на неточные данные по прогнозу погоды синоптиков. Чаще всего это касается вероятности осадков в том или ином регионе, которая может не совпадать с прогнозом Укргидрометцентра.

В Украине жалуются на неточность прогнозов синоптиков

В Украине жалуются на неточность прогнозов синоптиков

pixabay

Однако Прокопенко считает, что иногда люди слишком придирчиво относятся к работе синоптиков. Но вот, например, в летний период начинают развиваться внутримассовые процессы и прохождения активных атмосферных фронтов, поэтому осадки могут выпадать по территории неравномерно.

"Скажем, в Киеве мы наблюдаем ситуацию, когда на Оболони ливень, а на Троещине сухо. Мы не можем спрогнозировать осадки с точностью до каждого квадратного километра. Такой модели прогнозов нет нигде в мире", – отметил метеоролог, добавив, что осенью и зимой указанных проблем почти не бывает.

Он не отрицает, что в Украине есть нерешенные вопросы устаревшего оборудования и отсутствия достаточного финансирования, однако точность прогнозов остается на уровне международных стандартов: "Вероятность оправдываемости у нас достаточно высокая, а за последние 5-10 лет продолжает расти".

Заморозки, дожди и сильный ветер

Как отмечают все профессиональные синоптики, точность прогнозов погоды ограничена во времени. Наиболее качественный прогноз дается на один-три дня, но на пять-семь дней требует уточнений. Более чем на неделю прогнозы давать не берутся.

Какие же погодные условия ожидают украинцев в ближайшие дни, OBOZREVATEL рассказал руководитель отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык. По его словам, пока в Украине сохранится прохладная и дождливая погода.

"13 мая пройдут небольшие дожди в восточных областях, остальные территории без осадков. На следующий день осадки накроют почти всю Украину. Пройдет очередной холодный фронт, который повлияет на снижение температуры в ночь с 13 на 14 мая, начиная с западных областей", – сообщил он.

В среду и четверг ночью будут наблюдаться заморозки в западных областях, температура будет составлять 0-5 градусов тепла, а иногда опустится и ниже нуля. На севере также ожидается значительное снижение температуры ночью – от 0 до +2 градусов, на почве заморозки до -2. На остальной территории от 1 до 6 градусов тепла.

Прогноз погоды на 13 мая

Прогноз погоды на 13 мая

meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 14 мая

Прогноз погоды на 14 мая

meteo.gov.ua

Днем температура не будет превышать 15 градусов.

"А уже с 15 мая погода начнет улучшаться, температура воздуха будет повышаться, и на выходных дневная температура будет колебаться в пределах 15-20 градусов тепла. Ночью несколько прохладнее +3...+8 градусов", – рассказывает синоптик.
Прогноз погоды на 15 мая

Прогноз погоды на 15 мая

meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 16 мая

Прогноз погоды на 16 мая

meteo.gov.ua

По прогнозам Билыка, сильных ливней на этой неделе в Украине не будет, ожидаются кратковременные дожди с грозами, а также порывы ветра 15-20 м/с по всей территории страны. На высокогорье Карпат может выпасть снег.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
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