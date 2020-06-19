У Зеленского пригрозили нарушителям карантина "ударом по карману"

Украинцы должны продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и принимать другие противоэпидемиологическое меры несмотря на введение адаптивного карантина.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в эфире "Украины 24" напомнил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Он отметил, что в ОП не хотели поддерживать штрафы для нарушителей карантина, однако без этого еще меньше граждан будут придерживаться рекомендаций.

"Люди будут платить штрафы. Мы не хотели этого делать. Мы думали, что люди сами все понимают, что это прежде всего их безопасность, не кого-то. Но хорошая погода, пляжи, ночные клубы, рестораны...

Если мы сейчас не замедлим эту ситуацию, то через 10 дней может быть совсем другая ситуация, а мы не хотим вводить карантин, который был месяц-два назад. Это бьет и в целом по экономике, и по карманам людей, но такая мера не исключается", – заявил Тимошенко.

Он отметил, что власти не хотят возвращаться к жесткому карантину. "По этому мы максимально призываем: хватит уже гулять, догулялись! Все видят, какая сейчас ситуация, каждый день у нас все больше и больше людей заболевают коронавирусной инфекцией", – сказал замглавы Офиса президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в регионах Украины со значительным распространением COVID-19 могут ввести усиление противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на 19 июня в Украине официально подтверждено 34 984 случая коронавируса. Из них 921 был обнаружен за минувшие сутки, что стало антирекордом по суточному приросту.