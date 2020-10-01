Пандемию COVID-19 назвали опаснее испанского гриппа

Ученые из Гарвардской медицинской школы в США сравнили смертоносность SARS-Cov-2 и вируса H1N1, который вызвал пандемию испанского гриппа 1918-1920 годов.

Выяснилось, что COVID-19 опаснее, чем "испанка", унесшая десятки миллионов жизней. Исследование американских специалистов опубликовали на сайте jamanetwork.com.

Вирус гриппа и SARS-CoV-2 имеют общие признаки – оба передаются воздушно-капельным путем и поражают органы дыхания.

При этом "испанка" в свое время увеличила смертность в три раза, а COVID-19 – уже в четыре. По мнению ученых, при недостаточном лечении коронавирусная инфекция нового типа может иметь более высокую смертность, чем была у вируса гриппа в 1918 году.

"В период с 1918 по 1920 год мир охватила пандемия испанского гриппа. Заразилось около трети населения, а умерло, по разным оценкам, от 17 млн до 100 млн человек. Это была одна из самых страшных пандемий, которые когда-либо видел мир", – говорится в исследовании.

Ученые подчеркнули, что точно неизвестно, сколько людей были заражены "испанкой" . Также до настоящего времени нельзя считать абсолютно точными подсчеты относительно заболевших COVID-19, даже с учетом тестов на антитела.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, основатель компании SpaceX, генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что не будет делать прививкупротив коронавирусной инфекции, когда вакцина станет доступной.