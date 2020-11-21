Пандемия COVID-19 может продлиться 5 лет: киевский врач обратилась к людям

Пандемия коронавируса может затянуться и на пять лет, если люди во всем мире не начнут сознательно соблюдать продиктованные ею элементарные правила.

Таким предположением поделилась заведующая отделением 9-й городской клинической больницы Киева Алена Хомякова. Ее слова приводит ТСН в спецрепортаже из реанимации столичного медучреждения, заполненного инфицированными COVID-19.

"Нужно обратиться к людям, чтобы они начали носить маски и облегчили работу врачам. Потому что с такими успехами пандемия может продолжаться еще пять лет", – отметила врач.

По словам Хомяковой, с тех пор как миром распространился коронавирус и добрался к Украине, этот год она считает за тяжелыми месяцами.

"В августе категория пациентов изменилась, в октябре – все большая заполняемость отделений, больше работы у нас. Из-за такой легкомысленности это (пандемия. – Ред.) будет не месяц, не два, и не три", – поделилась неутешительным прогнозом украинский медик.

Напомним: в Украине на утро субботы, 21 ноября, подтверждены 612 665 случаев коронавируса. Из них за прошедшие сутки были выявлены 14 580, что побило предыдущий рекорд. Инфекция унесла жизни уже 10 813 украинцев, но 282 313 пациентов смогли побороть ее.

При этом за прошедшие сутки в мире от коронавируса умерло рекордное количество больных – 11 089 человек. Также за это время подтвердили почти 660 тысяч новых случаев COVID-19, а всего он поразил уже почти 58 млн жителей планеты.

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