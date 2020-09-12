Пожалуй, любому инициатору освещения в СМИ тем коронавируса и карантина ныне следует едва ли не извиняться перед общественностью за неприятные напоминания. Очень многим эта проблема опостылела. Изрядная часть обывателей воспринимает её с нескрываемым пренебрежением и даже ожесточением, склонна всех соответствующих спикеров и комментаторов клеймить ярлыками трусов и паникеров. Иные просто хотят жить в условиях душевного равновесия и спокойствия, чему пандемия и информация о ней, самым бессовестным образом, препятствуют. Прочие непомерно отважны, беспримерно безразличны либо обременены философским отношением к превратностям жизни. Весьма многочисленны и сторонники конспирологических концепций происхождения COVID-19, в калейдоскопических откровениях которых вскрываются замысловатые истины, которые, вероятно, предохраняют их носителей от любой синтетической скверны.

В нашем обществе всегда было много пренебрегающих правилами нигилистов, но злосчастная пандемия обнаружила, что главенствующим постсоветским мироощущением можно обосновано признать фатализм. По крайней мере, именно на его зыбкой почве органично выстраиваются в систему традиционные отечественные изъяны в сферах качественного развития коллективной ментальности, построения развитой демократии и процветающего государства. Пренебрежение коронавирусом – "кислая вишенка" на этом многослойном пироге сомнительных достоинств.

Население не просто активно, а нарочито демонстративно игнорирует элементарные противовирусные императивы – дистанцию, маски, акцентированную чистоту рук. Ничего сложного в этом нет, но нас подобные простые профилактические меры почему-то обременяют, злят, а кого-то и вовсе - бесят. Стоит ли этому удивляться, когда закон традиционно не является эффективным регулятором, а здравый смысл и благоразумие часто выступают безропотными заложниками воинственных амбиций, инфантильности и невежества?

Однако внутренний, не лишенный коварства и трагизма, но все же естественный баланс ситуации заключается в том, что каждому может выпасть участь, соразмерная проявленному благоразумию. Правда, баловням судьбы, как обычно, повезет без каких-либо усилий с их стороны, неудачникам порой суждено страдать не по заслугам, но большая часть – получит объективные воздания за персональное усердие. Вопрос лишь в процентном соотношении таких групп, которое определяется не совсем понятной науке логикой распространения вируса и столь же порой несуразным смыслом человеческого поведения. К сожалению, любой волен не только лично "забавляться" этой рулеткой, но и подталкивать к судьбоносной эквилибристике окружающих.

1 сентября: ставки на знания и… здоровье

День знаний – событие, наполненное светлыми надеждами – для юных приобретателей знаний разных мастей и воспоминаниями - для их родителей! Но в этом году как-то особенно волнительно дается сопровождение детей в школы, колледжи и ВУЗы. Почему? Ах, да! Если кто еще помнит об этом, и считает достойным своего взыскательного внимания - в стране и во всем мире свирепствует эпидемия коронавируса.

Как не крути, а та же школа – это совсем не то место, где детям, с наибольшей вероятностью, возможно избежать встречи с прилипчивой заразой, соблюдать безопасную дистанцию, придерживаться режима ношения масок. Многие из Вас, вероятнее всего, воскликнут: так что же, не водить детей в школы?! Мол, "задолбало" это дистанционное обучение весеннего периода! Да нет же, нет – успокойтесь! Если Вам интересно моё мнение - я отнюдь не сторонник замораживания очной деятельности учебных заведений – это совершенно нецелесообразно. Но время требует поведенческих корректив и правильного понимания ситуации, необходимость которых наше общество, в большинстве своем, напрочь не желает признавать, осознанно или по халатности подвергая соответствующим рискам даже детей.

Из своего собственного опыта… Подходим утром 1 сентября с сыном к школе… Уже издали видны наполненные броуновским движением группы жизнерадостных ребятишек, над которыми возвышаются плотные массивы умиляющихся родителей, застывших в ожидании долгожданного освобождения от своих любимых чад. На лицах нескольких сотен тесно соприкасающихся присутствующих с превеликим трудом удается обнаружить с десяток масок. В дополнение ко всему, педагоги, руководители школы предстают перед взором собравшихся в полной красе макияжных изысков, сокрытие которых под масками, конечно же, являлось бы тяжелейшим преступлением перед возвышенными канонами эстетики. Поэтому этих пресловутых кусочков ткани в облачении лиц школьного персонала либо нет вовсе, либо они бессмысленно свисают под их подбородками или комкаются в руках…

Общая атмосфера первых дней посещения учащимися своих образовательных учреждений отнюдь не отличается благотворной пропагандой со стороны таких заведений правил предохранения от COVID-19. И даже, напротив, складывается ощущение присутствия некого эмоционального фона негласного неприятия поведения тех лиц, которые пытаются хоть как-то выполнять противовирусные требования. Это как-то стыдно, не модно и даже унизительно, что ли… То, что нынче должно быть нормой, вызывает насмешки окружающих…

Ну, как-то так. Наши дети с изрядной степенью риска пошли в школу и иные учебные заведения - исключительно под ответственность и тревожные волнения своих родителей. И только их…

Все мы, вероятно, прямо или косвенно понимаем, какие мрачные последствия, нет – не самого открытия учебного сезона, а скоморошьих карантинных ограничений, имитируемых в образовательных заведениях, могут нас ожидать буквально уже через несколько недель.

Дай Бог, чтобы легкомыслие в этом случае приросло плодами не горя, а удачи, ибо счастье оно не способно воспроизводить по определению...

Карантин и МОЗ Украины: изворотливый Фигаро

Профильное Министерство охраны здоровья суетливо пытается балансировать между использованием реальных социальных механизмов противодействия распространению инфекции, локализацией общественного недовольства карантинными мерами и объективной неспособностью системы здравоохранения справиться с нарастающими темпами эпидемии. Сделать это не очень удается. Свидетельство тому – нахождение Украины на затяжном, плавно восходящем плато уровня заболеваемости. А основная причина тенденции – непроницаемая упертость населения, нежелающего соблюдать рекомендации социального противодействия вирусу.

Если в этой сфере не найти общественного понимания и коллективного согласия – позитивного антивирусного результата не будет вплоть до массовой вакцинации населения эффективным лекарственным препаратом или приобретения коллективного иммунитета. Учитывая, что до этого еще довольно далеко, перспективы состояния общественного здоровья в Украине, в контексте распространения коронавируса, весьма безрадостны.

Ни в коем случае не хочу обидеть министра МОЗ Максима Степанова – он действительно довольно много делает в информационной и организационной сфере, что не по силам было некоторым его предшественникам. Но порой, извините, его профилактические увещевания по информационным каналам напоминают банальные сказки на сон грядущий, некогда рассказываемые в программе "Спокойной ночи, малыши" популярным персонажем - зайцем Степашкой. Правда эффекта у министерских проповедей – гораздо меньше, чем обеспечивала длинноухая советская телезвезда.

К тому же, на фоне преимущественного социального безразличия, антивирусная политика в Украине отличается очевидной невнятностью. Система адаптивного карантина с "цветовым" зонированием, перекладывающая функции принятия ключевых решений и контроля на региональные власти, заинтересованные в бесперебойной жизнедеятельности местного хозяйства в любых условиях, не работает. В итоге, центральная власть, обладающая всей полнотой необходимых возможностей, просто сняла с себя какую-либо ответственность за фактически реализуемые в стране непопулярные мероприятия.

При объективной невозможности в тех же отечественных школах обеспечить социальную дистанцию между учениками и ношение ими масок, министерство вдруг разродилось сомнительными откровениями, что младшим школьникам, часами сидящим плечо к плечу в замкнутом пространстве, как будто бы всё это и не нужно. Дети этого возраста, мол, почти не болеют и редко заражают взрослых. Как-то слишком оперативно лукавое оправдание было подведено под столь же неказистые обстоятельства. Тот же министр, почему-то не упомянул, что данное утверждение является гипотетическим допущением, а совсем не аксиомой и должно обеспечиваться, по мнению исходных американских исследователей, наличием в просторных и проветриваемых классах не более 20 учеников, сидящих в масках - по одному человеку за партой.

Ну а куда деться? Нужно как-то выкручиваться м слегка манипулировать информацией. Местные выборы, раздраженное и несознательное население, падающие рейтинги и хромающая экономика, вкупе с ширящимся COVID – 19… Иди-ка эффективно совмести разноплановые задачи и скудные ресурсы.

Неэффективная государственная власть в Украине, в отличии от ситуации в развитых странах, не способна поддерживать принудительный режим надзора над соблюдением установленных правил, привлекать к ответственности злостных нарушителей, продуктивно взаимодействовать с населением и позитивно трансформировать общественное мнение.

Посмотрите, как в сфере пресечения эпидемических деликтов работают правоохранительные органы Испании, Италии, Великобритании и Германии. И попробуйте, кто не имел редкую возможность подобное наблюдать воочию, представить себе, украинских полицейских, требующих ограничения количества пассажиров в общественном транспорте или ношения масок в публичных местах. Они этого практически не делают - затопчет их за чрезмерное рвение разъяренная масса недовольных жизнью граждан.

Для сравнения. Будучи давним и преданным поклонником спорта, мне довелось в один из недавних выходных дней наблюдать на телеканале "Eurosport" трансляции с этапа велогонки "Le Tour de France" и теннисных матчей турнира "US Open". Из увиденного более всего удивили не столько перипетии захватывающей спортивной борьбы, а то обстоятельство, что даже болельщики, стоявшие на обочинах трассы велопробега, сопровождавшие пелотон мотоциклисты, а также "болбои", подающие игрокам мячи в теннисе – все были в масках, хотя и находились на открытом воздухе и в отдалении от других людей.

А что у нас? А у нас, например, в Одессе в курортный сезон - битком забитые беспечными пассажирами маршрутки и пляжи, плотно усыпанные поджаренными на солнце телами отдыхающих. И мало того, что море в акватории города всё лето было не пригодно для купания: кишечные палочки и прочие болезнетворные микроорганизмы, в сочетании с нефтяной пленкой, формируемой утечками из печально известного танкера "Делфи", создавали реальную опасность для здоровья любителей водных процедур. Как вы понимаете, никакие маски, особые санитарные условия и частые дезинфекции нисколько не заботили жаждущих отдыха курортников и не досаждали им своей назойливостью.

Ну, а 2 сентября в Одессе так массово и беззаботно отгремело многотысячное празднование дня города, что и без того переполненные больницы "жемчужины у моря" в ближайшее время рискуют "утонуть" в наплыве патриотичных горожан, их родственников и знакомых. И нечто подобное, с некоторыми незначительными региональными оговорками, характерны для всей страны. А это, дамы и господа, не констатация факта, а тяжелейший диагноз коллективного идиотизма.

Социальная ответственность и воинственный нигилизм: что делать?

Общественное согласие и коллективная дисциплина имеют решающее значение в части противодействия распространению любой массовой инфекции. Вместе с тем, только этих факторов оказывается недостаточно в достижения позитивного результата в сфере противодействия пандемии.

В Швеции, наряду с высокой сознательностью и информированностью состоятельного населения, любящего путешествовать, вообще не вводился карантин, и страна получила очень высокий уровень смертности от эпидемии COVID-19. В закрытой и менее благополучной Беларуси при аналогичных условиях летальность была гораздо ниже. В тоже время, Новая Зеландия, отличающаяся значительным качеством жизни и уровнем доходов населения, вводившая жесткий карантин, очень оперативно локализовала и обуздала болезнь просто на образцовом уровне.

И, тем не менее, без коллективной ответственности населения эффективная борьба с коронавирусом практически невозможна. Сама же такая ответственность, сознательность народных масс – является следствием, проявлением взаимного доверия между государством и населением.

В развитых цивилизованных государствах с истинно демократическим укладом жизнедеятельности, ответственная политическая власть не оторвана от населения, является инструментом коллективного управления общественными делами. Существует устойчивая обратная связь между населением и органами государственного управления, подотчетность и подконтрольность должностных лиц. Поэтому и уровень доверия населения и государственной власти друг к другу в таких условиях крайне высок, ибо народ не считает своих избранников чем-то отличным, отдельным от себя.

В Украине, в рамках коррупционно-олигархической модели формирования традиционно неэффективной государственной власти, которая образуется на популистских началах и фактически освобождена от какой-либо ответственности за свою деятельность, о таком доверии речи быть не может.

Соответственно, любые, даже очевидно справедливые призывы высокопоставленных политиков к населению не будут иметь надлежащего коллективного отклика, поскольку не отличающаяся качеством и законопослушностью власть, не является для общества ни моральным, ни правовым авторитетом или достойным объектом для подражания.

Подспудной причиной традиционного недоверия отечественного населения к государству выступает и беспредметно декларативная идеологическая политика СССР, воспоминания об абсурдной навязчивости которой до сих пор хранятся в памяти большинства граждан Украины. Одним словом, в рамках политического опыта отечественного социума просто не существует позитивного опыта взаимодействия с государственной властью, заслуживающей хоть какого-либо доверия. Кроме того, именно в советскую бытность, в рамках замысловатого мировоззренческого сочетания в общественном сознании атеизма и потерпевшей крах коммунистической утопии, бывшие жители страны Советов привыкли верить лишь в то, что видят своими глазами, могут пощупать или, например, употребить в пищу.

Отечественная ментальность, невзирая на свою беззащитность перед чинопочитанием и политическим популизмом, основанном на потребительских ожиданиях - обещании различных материальных благ, не склонна проникаться иными абстрактными догмами. Именно поэтому рассказы об опасности и трагизме коронавируса, не подкрепленные личным опытом многих наших сограждан, часто не оказывают на них должного идеологического, мотивационного и дисциплинирующего воздействия. Тем более, что подобные сведения носят ограничивающий свободу, обременительный и неприятный характер. Нашему населению проще поверить в захватывающие версии заговора масонов, жидомасонов, мирового олигархического капитала, роботов или инопланетян, где четко определен могущественны враг, способный принимать на себя отчаянную ненависть и нескрываемое презрение масс. К тому же такая версия для многих носит успокоительный характер развенчания реальной неотвратимости опасности.

Так как же в украинской ситуации можно изменить коллективное сознание в части повышения уровня ответственности и самодисциплины населения в сфере противодействия распространению COVID-19? Знаете, вероятнее всего, - никак!

Пожалуй, необходимо придерживаться спонтанно сложившегося принципа "сам себе полицейский", в рамках которого более сознательная часть населения будет соблюдать меры социального противодействия вирусу, невзирая на игнорирование таких мер большинством. Подобно тому, как на наших дорогах, заполненных циниками и лихачами, дисциплинированный и разумно желающий избежать аварий водитель вынужден всегда отслеживать дорожную ситуацию, что называется, "за себя и за того парня".

Но только, вероятно, такой подход стоило бы подкрепить одним небольшим штрихом: лиц, замеченных в систематическом пренебрежении к мерам противовирусной профилактики, стоило бы принуждать к подписанию официального отказа от бесплатных услуг общественной системы государственного здравоохранения в случае их заражения коронавирусом.

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