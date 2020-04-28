Разносили коронавирус по улицам: общежитие Запорожья превратилось в рассадник COVID-19. И это только начало

За последнюю неделю в Украине зафиксировали две вспышки COVID-19 в общежитиях – одну в Вишневом Киевской области, а вторую в Запорожье. Мировая практика доказывает, что работающие во время эпидемии общежития сравнимы с бомбой замедленного действия. Люди в них контактируют друг с другом, пользуются одними вещами, кухней, туалетом, душем – всё это повышает риски заболевания.

Но власти Запорожья не спешат закрывать все места временного проживания, ограничиваясь дезинфекциями и инструктажами.

Что происходит в запорожском общежитии и какие выводы сделала местная власть – читайте в материале OBOZREVATEL.

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С чего все началось и что с общежитием сейчас

25 апреля стало известно, что в одном из общежитий Запорожья у 13 человек обнаружили коронавирус. Их отправили в 7-ю городскую больницу, а всех контактировавших с ними – в 8-ю. Само же общежитие закрыли на карантин – вокруг дежурят полицейские и впускают внутрь только медиков.

Власти не стали разглашать ни адрес, ни название общежития. Позже журналисты смогли установить, что это общежитие "Молодежное" на Почтовой, 159-Б.

По словам его жителя Василия, вирус обнаружили у женщины с пятого этажа. Причем симптомы она почувствовала еще 8 дней назад, но тест ей якобы не делали.

"Обнаружили уже тогда, когда ей плохо стало, до этого 8 дней она обращалась, и ей говорили, что ничего нет. И даже когда у её мужа обнаружили коронавирус – он спокойно вышел и ушел куда-то. После у всех взяли расписку о самоизоляции", – рассказал он.

"Обнаружили уже тогда, когда ей плохо стало, до этого 8 дней она обращалась, и ей говорили, что ничего нет. И даже когда у её мужа обнаружили коронавирус – он спокойно вышел и ушел куда-то. После у всех взяли расписку о самоизоляции"

Как сообщает издание "Время новостей", ссылаясь на слова другого местного жителя, первой заболевшей стала медсестра из роддома №5 – от неё заразился муж, а дальше недуг передался и соседям.

Сейчас в общежитии находится около 200 человек, всем им запрещено выходить, за редкими исключениями: например, мужчина выгуливал собаку под присмотром полиции. В основном все сидят в комнатах, а еду и прочие нужные вещи им приносят знакомые или родственники. С жильцами не контактируют – всё принесенное складывают у заградительной ленты.

Также он сказал, что в общежитии живет несколько сотрудниц супермаркета АТБ. Правда, COVID-19 у них не обнаружили, но на самоизоляцию отправили.

Запорожское общежитие закрыли на карантин 061.ua

Общежития во время эпидемии – опасно?

Проживание людей в общежитиях, домах престарелых или подобных местах, где люди так или иначе контактируют друг с другом – чрезвычайно опасно в условиях эпидемии. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала заведующая лабораторией гриппа НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского (Киев) Алла Мироненко. По её словам, необходимо проводить усиленную дезинфекцию и минимизировать контакты людей, находящихся там.

"Риск в таких местах большой. Например, в домах престарелых. Когда они, допустим, пользуются общими столовыми, туалетами. Если столовые общие, то риски особенно велики, потому что инфекция может передаваться через воздух. В общежитиях то же самое – общий туалет, душ, кухня, предметы всякие. Сейчас же экстренный запрет общения, а в общежитиях это наладить сложно", – утверждает она.

Это уже не первый случай, когда общежитие становится очагом распространения коронавируса. Совсем недавно такая же ситуация сложилась в поселке Вишневом Киевской области – там COVID-19 обнаружили у 78 жителей общежития. В Украине подобные случаи пока единичны, однако мировая практика подтверждает высокую опасность промедления в таких ситуациях.

Нацгвардия охраняет общежитие в Вишневом Нацгвардия Украины

Например, Сингапур потерял контроль над распространением болезни именно из-за общежитий. 1 апреля в них зарегистрировали 1000 заболевших, а уже 23-го – более 11 тысяч. 75% новых случаев обнаружили у трудовых мигрантов, которые живут в общежитиях. После этого власти решили закрыть на карантин все подобные места проживания вместе с людьми, которым запретили покидать даже свои комнаты.

Сингапур потерял контроль над распространением болезни именно из-за общежитий. 1 апреля в их районе зарегистрировали 1000 заболевших, а уже 23 – более 11 тысяч. 75% новых случаев обнаружили у трудовых мигрантов.

"Повесим памятки": как отреагировали власти

Пока в Украине такие жесткие меры вводить не планируют. Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе МОЗ, решения касательно этого должна принимать местная власть. В свою очередь, сотрудник Запорожского горсовета анонимно поделился с нами сведениями о мерах, которые там собираются предпринимать.

Обитатели общежития в Запорожье: мир только в окошке 061.ua

Медики у "коронного" запорожского общежития 061.ua

По его словам, в общежитиях проведут инструктажи по профилактике и напомнят о необходимости дезинфицировать помещения, туалеты, кухни и так далее. А еще повесят памятки с номерами соцслужб. Закрывать общежития никто не собирается.

"Во всех общежитиях будет проведен инструктаж по поводу механизма действий в этой ситуации. Они и так обрабатывались, дезинфицировались. А теперь сотрудники получат инструкции о том, куда обращаться в случае проблемной ситуации, как реагировать. Разместят памятки с телефонами всех служб. Старшие по общежитию проинформируют всех. Но закрытие маловероятно", – рассказал он.

Жаль, что вирусам инструктаж не проведешь, памятки они не читают.

Общежития – места, где за дешевое проживание иногда можно заплатить здоровьем и жизнью. Переживут ли эти заведения коронавирус? Конечно, ведь экономическая ситуация явно не поспособствует обеспечению всех постоянным жильем. А вот переживут ли пандемию все обитатели наших общежитий?

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус атаковал украинские СИЗО: подтверждены случаи заражения COVID-19 в следственных изоляторах Кропивницкого, Черновцов, а в Мариупольском СИЗО болезнь подозревают у четверых человек.