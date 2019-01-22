Пальцы не сгибаются: Россию подловили на лжи о пленном украинском моряке

Адвокат раненого военнопленного моряка Василия Сороки Сергей Бадамшин опроверг информацию о выздоровлении своего подзащитного, озвученную в России.
О реальном состоянии украинца он рассказал в Facebook. Было опубликовано также подтверждающее фото.
"Откуда у Потяевой (Уполномоченный по правам человека в г. Москва – Ред.) эти цифры и методика, которой она определила процесс выздоровления, мне не известно. Но известно одно, что функции руки не восстанавливаются, пальцы не сгибаются, отек не сходит, в руке остаются осколки", – написал он.
Facebook Сергей Бадамшин
При этом, отметил Бадамшин, медицинские документы в нарушение закона не были предоставлены не то что адвокату, но даже самому больному. "Так что если все так хорошо (по словам Потяевой), то к чему скрывать медицинские документы? Мы-то знаем ответ", – подчеркнул он.
Василий Сорока
Громадське
По словам адвоката, несмотря на проблемы со здоровьем, военнопленный Сорока держится молодцом и стойко переносит все тяготы и лишения военной службы.
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