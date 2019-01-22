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Пальцы не сгибаются: Россию подловили на лжи о пленном украинском моряке

1.7тЧитать материал на украинском

Адвокат раненого военнопленного моряка Василия Сороки Сергей Бадамшин опроверг информацию о выздоровлении своего подзащитного, озвученную в России.

О реальном состоянии украинца он рассказал в Facebook. Было опубликовано также подтверждающее фото.

"Откуда у Потяевой (Уполномоченный по правам человека в г. Москва – Ред.) эти цифры и методика, которой она определила процесс выздоровления, мне не известно. Но известно одно, что функции руки не восстанавливаются, пальцы не сгибаются, отек не сходит, в руке остаются осколки", – написал он.

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Пальцы не сгибаются: Россию подловили на лжи о пленном украинском моряке

Facebook Сергей Бадамшин

При этом, отметил Бадамшин, медицинские документы в нарушение закона не были предоставлены не то что адвокату, но даже самому больному. "Так что если все так хорошо (по словам Потяевой), то к чему скрывать медицинские документы? Мы-то знаем ответ", – подчеркнул он.

Василий Сорока

Василий Сорока

Громадське

По словам адвоката, несмотря на проблемы со здоровьем, военнопленный Сорока держится молодцом и стойко переносит все тяготы и лишения военной службы.

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Тема
Обострение в Азовском море
Место
Россия
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Расстрелять при попытке к бегству.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Це навмисно зроблено, щоб дулi не показував.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Надо было руку ампутировать. теперь никаких проблем бы не было.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Крым Андрей,а тебе голову отрезать надо было, до 2014года,на одну крысу меньше стало б.
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