Паломничество хасидов в Умань в 2020 году отменяется из-за пандемии, – МИД

Тимур Григоренко Общество 14:53, 14.07.2020 Обновлено: 15:19, 14.07.2020

В 2020 году из-за пандемии коронавируса (COVID-19) в Умань на празднование Рош Ха-Шана не допустят приезда паломников-хасидов.

Об этом в Facebook сообщил мэр Умани Александр Цебрий, который опубликовал решение Министерства иностранных дел Украины.

"Результатом участников межведомственного совещания в МИД Украины стала общее мнение, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для проведения празднования в традиционном формате невозможно", – написал глава города.

В документе МИД говорится, что празднование Рош Ха-Шана исключено в 2020 году, поскольку Израиль находится в "красной зоне" по показателям заболеваемости коронавирусом, а в Украине действует запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе религиозных.

Кроме того, чиновники добавили, что наплыв десятков тысяч паломников может создать дополнительную нагрузку на украинские больницы.

"Также в результате ряда переговоров и встреч между должностными лицами обеих стран израильская сторона с пониманием восприняла отмену международного паломничества в Умань в этом году", – добавил Цебрий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль из-за ежедневного прироста количества больных коронавирусом может вернуться к общенациональному жесткому карантину.

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