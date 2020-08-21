Паломничество хасидов в Умань существенно ограничат, – Аваков
В 2020 году празднование Рош ха-Шана в Умани будет не таким, как в предыдущие годы.
Как заявил на брифинге министр внутренних дел Арсен Аваков, Украина введет технические ограничения относительно прибытия большого количества паломников-хасидов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Хочу сказать, что, учитывая коронавирус, чтобы прекратить спекуляции на тему о ситуации с празднованием еврейского Нового года в Умани. Мы понимаем все риски, связанные с таким массовым празднованием. Стандартно к нам приезжали почти 20-50 тысяч человек в разные последние годы на паломничество. К сожалению, мы пока не можем себе позволить такие риски, поэтому будут введены технические ограничения, и по сути празднования, каким оно было, в форме последних лет не будет", – отметил он.
По словам Авакова, украинские дипломаты уже провели консультации с соответствующими правительствами стран, откуда едет больше паломников.
"В этом году Крестный ход православных церквей также был отменен, и поэтому, я думаю, что этот баланс во имя здоровья людей должен быть восстановлен", – добавил глава МВД.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по оценкам правительства, в Умань должны были прибыть от 5 до 10 000 хасидов для празднования Рош ха-Шана.
Со своей стороны мэр Умани Александр Цебрий заявил, что намерен перекрыть въезды в город в случае массового приезда хасидов. Из-за этого он прибыл в Киев во Офис президента Украины, чтобы встретиться Владимиром Зеленским.
Позже Кабинет министров Украины и Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поддержали решение, инициированное МВД, об ограничении на посещение иностранными гражданами Умани.