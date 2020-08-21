Паломничество хасидов в Умань существенно ограничат, – Аваков

Мирослав Семенюк Общество 16:08, 21.08.2020 Обновлено: 16:28, 21.08.2020

В 2020 году празднование Рош ха-Шана в Умани будет не таким, как в предыдущие годы.

Как заявил на брифинге министр внутренних дел Арсен Аваков, Украина введет технические ограничения относительно прибытия большого количества паломников-хасидов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Хочу сказать, что, учитывая коронавирус, чтобы прекратить спекуляции на тему о ситуации с празднованием еврейского Нового года в Умани. Мы понимаем все риски, связанные с таким массовым празднованием. Стандартно к нам приезжали почти 20-50 тысяч человек в разные последние годы на паломничество. К сожалению, мы пока не можем себе позволить такие риски, поэтому будут введены технические ограничения, и по сути празднования, каким оно было, в форме последних лет не будет", – отметил он.

По словам Авакова, украинские дипломаты уже провели консультации с соответствующими правительствами стран, откуда едет больше паломников.

"В этом году Крестный ход православных церквей также был отменен, и поэтому, я думаю, что этот баланс во имя здоровья людей должен быть восстановлен", – добавил глава МВД.

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