|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Палится по полной!'' Гордон разгневал украинцев появлением на КремльТВ

9.5тЧитать материал на украинском

Журналист Дмитрий Гордон выступил в эфире пропагандистской программы "60 минут", раскритиковав украинскую власть из-за торговли с Россией.

Его комментарий на росТВ возмутил украинцев, соответствующее видео он опубликовал в своем YouTube-канале (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

"На прямой связи Дмитрий Гордон, журналист. Нашли мы приличного человека, выдвинем его в кандидаты в президенты, будет налаживать отношения с нашей страной", – представила пропагандистка Ольга Скабеева Гордона.

Новости
''Признать ''Л/ДНР'' Украиной'': на росТВ придумали подлый план для Кремля

В ходе передачи журналист рассказал о предстоящих выборах президента в Украине. Он озвучил выгодные для российской власти пропагандистские тезисы, при этом назвал ее агрессором, который развязал войну против Украины.

''Палится по полной!'' Гордон разгневал украинцев появлением на КремльТВ

скриншот

"Россия является государством агрессором, которая пришла в суверенную страну, отняла у нее территории и развязала войну на Донбассе. Крайне важно вам это говорить, потому что некоторые стали это забывать", – сказал Гордон.

В ответ ведущий Евгений Попов начал возмущаться такому определению, заявив, что Украина якобы нарушает правила.

"Я совершенно согласен. Это возмутительный факт. Среди нашего руководства огромное количество агентов Российской Федерации. Они по-прежнему являются частью руководящего состава Украины. Эти люди взаимодействуют с российской властью…. Моя точка зрения. Торговать с государством-агрессором, вести с ними какие-либо дела нельзя! Это аморально, цинично и не подлежит оправданию", – добавил Гордон.

''Палится по полной!'' Гордон разгневал украинцев появлением на КремльТВ

Украинцы возмутились присутствию Гордона на росТВ, а также тому факту, что он в эфире пропагандистов критиковал власть собственной страны.

"На фото можно увидеть счастливое лицо ведущей и инфографику на тему – смотрите, какой мы агрессор? Вы что? В целом довольно мило побеседовали, а в начале дали милый бэкграунд, где Гордон в другой программе валит воровскую украинскую власть, и знал бы он, что так будет – на площадь бы не ходил", – написала в Facebook корреспондент "Украинской правды" Марьяна Пьецух.

''Палится по полной!'' Гордон разгневал украинцев появлением на КремльТВ

В комментариях спросили у пресс-секретаря генпрокурора Украины, стоило ли Юрию Луценко давать Гордону, в связи с его позицией, интервью.

"Лариса Сарган, стоило ли Генпрокурору давать такому "журналисту" интервью?", А в чем смысл его включения? Я так и не понял. Типа чтоб русские зрители поржали?", "Похоже, минута славы прошла", "Рановато они его спалили", – написали пользователи.

''Палится по полной!'' Гордон разгневал украинцев появлением на КремльТВ
''Палится по полной!'' Гордон разгневал украинцев появлением на КремльТВ
''Палится по полной!'' Гордон разгневал украинцев появлением на КремльТВ
''Палится по полной!'' Гордон разгневал украинцев появлением на КремльТВ
''Палится по полной!'' Гордон разгневал украинцев появлением на КремльТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гордон в эфире росТВ заявил, что именно президент России Владимир Путин и его близкое окружение виноваты в войне на территории Украины.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Дмитрий Гордон
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
40
16
Смешно
13
Интересно
13
Печально
15
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Наумов Виктор
Наумов Виктор
"Его комментарий на росТВ возмутил украинцев" - коментантарий Гордона возмутил не украинцев, а тупых упоротых рагуль!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Обоз...где феноменальнофантастические вруны Трындит и Гай...???Куда они пропали??
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
вообще ..это Гандона надо свозить в ДНР и ЛНР..и дать ему неделю на поиски танковых дивизий из России....без сопровождения..Пускай ищет...))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
4

Наши блоги