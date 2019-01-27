''Палится по полной!'' Гордон разгневал украинцев появлением на КремльТВ

Журналист Дмитрий Гордон выступил в эфире пропагандистской программы "60 минут", раскритиковав украинскую власть из-за торговли с Россией.

Его комментарий на росТВ возмутил украинцев, соответствующее видео он опубликовал в своем YouTube-канале (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

"На прямой связи Дмитрий Гордон, журналист. Нашли мы приличного человека, выдвинем его в кандидаты в президенты, будет налаживать отношения с нашей страной", – представила пропагандистка Ольга Скабеева Гордона.

В ходе передачи журналист рассказал о предстоящих выборах президента в Украине. Он озвучил выгодные для российской власти пропагандистские тезисы, при этом назвал ее агрессором, который развязал войну против Украины.

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"Россия является государством агрессором, которая пришла в суверенную страну, отняла у нее территории и развязала войну на Донбассе. Крайне важно вам это говорить, потому что некоторые стали это забывать", – сказал Гордон.

В ответ ведущий Евгений Попов начал возмущаться такому определению, заявив, что Украина якобы нарушает правила.

"Я совершенно согласен. Это возмутительный факт. Среди нашего руководства огромное количество агентов Российской Федерации. Они по-прежнему являются частью руководящего состава Украины. Эти люди взаимодействуют с российской властью…. Моя точка зрения. Торговать с государством-агрессором, вести с ними какие-либо дела нельзя! Это аморально, цинично и не подлежит оправданию", – добавил Гордон.

Украинцы возмутились присутствию Гордона на росТВ, а также тому факту, что он в эфире пропагандистов критиковал власть собственной страны.

"На фото можно увидеть счастливое лицо ведущей и инфографику на тему – смотрите, какой мы агрессор? Вы что? В целом довольно мило побеседовали, а в начале дали милый бэкграунд, где Гордон в другой программе валит воровскую украинскую власть, и знал бы он, что так будет – на площадь бы не ходил", – написала в Facebook корреспондент "Украинской правды" Марьяна Пьецух.

В комментариях спросили у пресс-секретаря генпрокурора Украины, стоило ли Юрию Луценко давать Гордону, в связи с его позицией, интервью.

"Лариса Сарган, стоило ли Генпрокурору давать такому "журналисту" интервью?", А в чем смысл его включения? Я так и не понял. Типа чтоб русские зрители поржали?", "Похоже, минута славы прошла", "Рановато они его спалили", – написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гордон в эфире росТВ заявил, что именно президент России Владимир Путин и его близкое окружение виноваты в войне на территории Украины.

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