Пальчевский после Korolev Avia Fest: если что-то объединяет украинцев – это ракеты

Известный предприниматель Андрей Пальчевский после фестиваля Korolev Avia Fest заявил, что "если что-то объединяет украинцев – это ракеты".

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, поделившись впечатлениями от фестиваля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если что-то объединяет украинцев, то это ракеты. Та самая, которую сделал наш житомирянин Сергей Королев. Запустили 60 лет назад, а гудит до сих пор. Сегодня был на Korolev Fest и там все взлетное поле забито людьми. И вы знаете, ни у кого не возникает вопросов касательно языка. Счастье, радость и гордость", – подчеркнул Пальчевский.

Также общественный деятель отметил, что украинские политики прячутся за патриотическими лозунгами, но не создают условий для развития страны.

"И никто не давал особых там клятв нашей земле и бюджету, как это бывает с политиками. Полетели 60 лет назад, а хотелось бы, чтобы и сейчас летали", – завершил он.

Ранее политолог поведал о всеукраинских амбициях политсилы "Перемога Пальчевского".