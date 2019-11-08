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8 ноября • обновлено в 02:22
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Пахнет гниющей плотью: найден редкий гриб - "пальцы дьявола". Фото

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Сотрудники фонда по охране дикой природы обнаружили в заповеднике Долбери-Уоррен вблизи британского города Бристоль редчайший гриб.

Как сообщает The Sun, антурус Арчера, который также называют "пальцами дьявола", нашли на Хеллоуин. В Великобритании его не видели с 1999 года. Гриб отличается тем, что пахнет гниющей плотью.

Антурус Арчера имеет яйцевидное плодовое тело, которое выпускает от четырех до семи длинных тонких отростков. Затем они раскрываются и становятся похожи на розовато-красные щупальца осьминога, покрытые темно-оливковой слизью, которая источает неприятный запах. Зловоние привлекает мух, которые помогают распространять его споры.

Антурус Арчера

Антурус Арчера

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Гриб растет в почве и живет за счет мертвой и разлагающейся ткани, такой как щепа, палые листья или старые пни. Несмотря на пугающий вид, он безобиден и не ядовит. Родственники "пальцев дьявола" — веселки — считаются деликатесом в некоторых странах.

Как писал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения ученые обнаружили девять уникальных видов летучих мышей. Среди них самая большая и редкая в Европе гигантская вечерница.

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