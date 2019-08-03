"Пахлава хранится в туалете..." Украинцам объяснили, чем опасна еда на пляжах

В Украине сложилась "ужасная ситуация" со стихийной торговлей продуктами на пляжах.

Об этом заявил в эфире ObozTV исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. Он подчеркнул, что защита прав потребителей в таких местах не работает.

"Мы были в Коблево, там один предприниматель выпускает целую сеть продавцов, и они реализуют его продукцию… Оно все в антисанитарных условиях делается… У нас, к сожалению, власти и чиновники хватаются за голову тогда, когда людей потравили. А ситуация ужасная. Особенно на пляжах", – предупредил Несмиянов.

Людям, которые все же рискуют покупать продукты у таких торговцев, он посоветовал страховать свою жизнь.

"Медицинская страховка вам явно пригодится. В Украине надеяться на чудо не приходится, вас рано или поздно все равно отравят", – объяснил активист.

В связи с этим он поделился историей о том, как в Союзе потребителей летом 2018 года проверяли пляж Ланжерон в Одессе.

"Зашли в платный туалет, прямо возле пляжа. А у нее (кассирши в туалете. – Ред.) под столом креветки хранятся, кукурузка, пахлава. Рядом бытовая химия… Она говорит: "Ну, я как склад". Т.е. к ней все временно складируют, а потом, когда запасы заканчиваются – приходят и забирают. А в туалете там вонища стоит – страшная…" – рассказал Несмиянов.

"Я после этого ничего и никому не рекомендую покупать у людей на улице и на пляжах", – резюмировал он.

Покупателям "пляжной" еды в Украине порекомендовали оформлять медстраховку gorbolnitca.com

OBOZREVATEL напоминает, что продукты домашнего консервирования (особенно это касается сырокопченой и вяленой рыбы, которую часто продают на курортах) могут не только вызвать пищевое отравление, но и стать причиной ботулизма – опасного инфекционного заболевания с высоким уровнем смертности.

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