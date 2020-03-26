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26 марта • обновлено в 15:10
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Орест Билоскурский
Орест Билоскурский
Социолог, исследователь Все статьи автора

Падіння рейтингу: чи піде Квартал слідами Голобородька

1.6т
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Якщо говорити про Квартал-95, як феномен культорного впливу. То звісно – це більше, ніж перегляд Вечірнього Кварталу.

Бо компанії за довгі роки випускали більше, ніж 10-ки різних шоу та серіалів. І власне, випускали вони ці шоу командою. Тому, ми можемо припустити, що цінності, освітній бажах, почуття гумору і багато соціалізаційних речей в комнади є сталими, і вони формують їх як життєвий світогляд та і творчий світогляд в тому, що вони виробляли і виробляють, як і над чим вони жартують, що є жартами, а що ні. І зрозуміло, що такий свій світогляд вони можуть передавати глядачам не лише ВК, але всієї лінійки своїх продуктів на ТВ.

Телевізійні рейтинги дозволяють нам знати скільки часу українці надивилися телебачення загалом, починаючи з 2002 року, в Україні є такі дані. Так само, ми можемо зібрати весь час, який українці надивилися програми і серіали, які приписуються виробництву Квартал-95. Можливо, є більший список проєктів, я користувавався ось цим списоком.

На піку своєї популярності продукти К-95 займали в головах глядачів 2,7% телевізійного місця. Тобто це означає, що 2,7% всього, що українці віком від 18 років і старше дивилися по телебаченню – було від К-95.

Чи так було завжди? Цифри були понад 1% майже завжди, але в 2020 році, можливо тому, що Квартал все найкраще приберіг на другу половину року, чи можливо тому, що почало розвиватися виробництво і від інших продакшинів, але показник впав до 0,3% – тобто майже немає продуктів Кварталу зі списку, посилання на який вище, в головах укранців.

Скільки Квартал займав місця в головах глядачів по роках:

Падіння рейтингу: чи піде Квартал слідами Голобородька

Щоб зрозуміти багато це чи мало, ось вам цифра, скільки часу (% часу від всього дивлення ТВ) займав перегляд реклами в 2019 році – 3.2%.

Отже, цифри лише в півтори рази менше за всю рекламу, що ми можемо бачити на ТВ.

За період з 2008 по наші дні, які з каналів найбільше збирали уваги глядачів на проєктах Кварталу. Або який канал максимально близький К-95:

Падіння рейтингу: чи піде Квартал слідами Голобородька

Отже, Квартал – це зовсім не Слуга народу. К-95 – це все ж історично на 36% Вечірний Кварал, на 19% Свати, і лише на 1,3% Слуга народу.

Отже, чекаємо прем'єри Вечірнього Кварталу 28 березня, це вже в цю суботу, щоб переконатися на коні чи вже без коня "наш 95 квартал".

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Автор
Орест Билоскурский Орест Билоскурский
Место
Украина
Тег
Квартал 95
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Tomas larisa
Tomas larisa
быдлячий юмор для долбодядлов
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