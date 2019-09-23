"Езжайте во Львов, селюки!" Паб в Киеве вляпался в языковой скандал

В популярном киевском пабе на Позняках разгорелся языковой скандал. Обслуживающий персонал отказал ветеранам войны на Донбассе и активистам в обслуживании на украинском языке и грубо их оскорбил.

Об инциденте на своей странице в Facebook рассказал координатор общественной организации "СІЧ", представитель Муниципальной стражи Киева Сергей Мазур.

По его словам, после просьбы посетителей сотрудники заведения агрессивно отреагировали на нее и даже получили поддержку со стороны некоторых нетрезвых клиентов.

"Едьте во Львов и там разговаривайте на своем украинском. Село. Селюки", – огрызнулись в пабе на обращение ветеранов.

Паб, где разгорелся скандал Facebook Сергея Мазура

"Кроме оскорблений администрация натравила двоих "быков". Они пытались объяснить, чтобы присутствующие поменьше вие... со своим языком. Далее приехала полиция и все. Будто конфликта нету", – рассказал о дальнейшем развитии событий Мазур.

Однако патриоты не намерены были прощать такое отношение к украинскому языку и заручились поддержкой множества общественных активистов и ветеранов, которые нагрянули в паб с проверкой.

"В результате администрация уже заговорила по-другому, извинилась, признала, что это нарушение закона и неуважение к клиенту. С "быками" не удалось поговорить. К сожалению. Пацаны из-за нехватки аргументов, видимо, не захотели выходить/приезжать", – рассказал о завершении конфликта Мазур.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одном из алкогольных магазинов Киева продавец отказался обслуживать покупателей на украинском языке. Он заявил, что не знает о существовании закона 5670-д, а также прикрылся разрешением директора общаться на русском.

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