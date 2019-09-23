Главная Новости
23 сентября • обновлено в 13:12
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Книга жалоб

"Езжайте во Львов, селюки!" Паб в Киеве вляпался в языковой скандал

718 Читать материал на украинском

В популярном киевском пабе на Позняках разгорелся языковой скандал. Обслуживающий персонал отказал ветеранам войны на Донбассе и активистам в обслуживании на украинском языке и грубо их оскорбил.

Об инциденте на своей странице в Facebook рассказал координатор общественной организации "СІЧ", представитель Муниципальной стражи Киева Сергей Мазур.

По его словам, после просьбы посетителей сотрудники заведения агрессивно отреагировали на нее и даже получили поддержку со стороны некоторых нетрезвых клиентов.

"Едьте во Львов и там разговаривайте на своем украинском. Село. Селюки", – огрызнулись в пабе на обращение ветеранов.

Новости
"Город русской славы?" На Одесщине разгорелся школьный языковой скандал

Паб, где разгорелся скандал

Паб, где разгорелся скандал

Facebook Сергея Мазура

"Кроме оскорблений администрация натравила двоих "быков". Они пытались объяснить, чтобы присутствующие поменьше вие... со своим языком. Далее приехала полиция и все. Будто конфликта нету", – рассказал о дальнейшем развитии событий Мазур.

Однако патриоты не намерены были прощать такое отношение к украинскому языку и заручились поддержкой множества общественных активистов и ветеранов, которые нагрянули в паб с проверкой.

"В результате администрация уже заговорила по-другому, извинилась, признала, что это нарушение закона и неуважение к клиенту. С "быками" не удалось поговорить. К сожалению. Пацаны из-за нехватки аргументов, видимо, не захотели выходить/приезжать", – рассказал о завершении конфликта Мазур.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одном из алкогольных магазинов Киева продавец отказался обслуживать покупателей на украинском языке. Он заявил, что не знает о существовании закона 5670-д, а также прикрылся разрешением директора общаться на русском.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.

Тема
Языковой скандал
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel