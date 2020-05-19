Озвучены 10 мелодий, которые всем известны, но никто не знает их названий

В сети вспомнили 10 мелодий, которые многим известны, но никто не знает их названий – их используют в сотнях фильмов и телерадиопередач.

Список составил pikabu.ru. Эта музыка кочует сама по себе из фильма в фильм, из мультика в мультик.

"Дикая лошадь" (Диксиленд А. Мелконова)

Одна из самых забористых тем советского телевидения, использовалась в телепрограмме "Что? Где? Когда?" в момент прокрутки волчка. Оригинал записан в 1967 году, автором композиции указан Г. Бондарев.

Vibrations (The Ventures)

Совершенно непопулярная за границами, зато отлично знакомая каждому советскому гражданину мелодия из программы "Международная панорама". Оригинальное произведение группы The Ventures с альбома 1967 года "Super Psychedelics".

O Fortuna (Carl Orff)

Открывающая тема из кантаты немецкого композитора Карла Орфа "Кармина Бурана". Единственное, что по накалу пафоса может сравниться с номерами Вагнера. Поэтому голливудские режиссеры постоянно используют "О Фортуна" для приумножения эффекта монументальности в грандиозных эпизодах. Многие думают, что это и есть Вагнер.

Conquest of Paradise (Vangelis)

У греческого композитора Вангелиса есть, как минимум, две темы, которые весь мир знает назубок. Только та, которая из "Огненных колесниц", не вызывает вопроса "что это?". А вот вторая вызывает, так как она написана для провального и всеми забытого фильма Ридли Скотта "1492: Завоевание рая".

The Streets of Cairo (народная)

"На улицах Каира", также известная под названиями "Арабский мотив" и "Мелодия заклинателя змей". Первые упоминания в нотных сборниках 1719 года. В наше время бесконечно перерождается полностью или частично в самых неожиданных ипостасях.

Maple Leaf Rag (Scott Joplin)

"Регтайм кленового листа" – второе знаменитое произведение чернокожего джазмена и композитора Скотта Джоплина, оно опубликовано в 1899 году. "Кленовый лист" – название клуба, где постоянно выступал автор.

Lujon (Henri Mancini)

Еще одна из бесчисленных композиций Генри Манчини, ушедших в народ. Морская, романтичная и пробирающая насквозь мелодия написана в 1961 году. Звучит в десятках фильмов и сериалов, даже в "Большом Лебовски".

Ra Ta Ta (Rotation)

Старый германский хит ансамбля Rotation, который стал использоваться при выносе черного ящика в телепрограмме "Что? Где? Когда?". Для советского ТВ использовалась инструментальная адаптация ансамбля Джеймса Ласта.

Mamy Blue (Hubert Giraud)

Француз Юбер Жиро написал эту грустную песню в 1970 году, ее можно найти в исполнении десятков (в основном европейских) эстрадных певцов и певиц. А вот версия без слов, записанная в 1971-м его земляками из оркестра Поля Мориа, лучше всего подходила для использования в качестве музыкального фона на ТВ и радио.

A Banda (Chico Buarque)

Заводная свистопляска "A Banda", или "Ah Bahn-da", была написана в 1966 году бразильским композитором Шику Буарки. По всему миру успешно расползалась в бесчисленных версиях, самая популярная – от ансамбля Herb Alpert & The Tijuana Brass.