Оздоровительный комплекс "5 элемент" не нарушал требований карантина выходного дня – руководство

Спортивный оздоровительный комплекс "5 элемент" не нарушал никаких требований так называемого карантина выходного дня. Об этом заявило руководство заведения. В комплексе объяснили, что ведутся процедуры по реабилитации с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований.

"Мы спортивно-оздоровительный комплекс и у нас в штате работает большое количество реабилитологов, мы имеем право предоставлять услуги реабилитации непосредственно от болезней или травм и восстанавливать свое здоровье", – говорит юрист комплекса Валерий Ричек. Он отмечает, что в постановлении правительства о так называемом локдауне выходного дня нет запрета на деятельность оздоровительных учреждений.

Руководство комплекса связывает активность силовиков с политическим давлением. Как известно, в субботу в заведение посетили правоохранители, которые выписали административный протокол.

Генеральный директор комплекса Наталья Щербий отмечает, что сотрудники вышли работать с соблюдением всех санитарных норм. "Наш комплекс имеет площадь в 18 тысяч квадратных метров только в зданиях и еще открытая площадка. Всего более 25 тысяч квадратных метров. Ситуация имеет политический подтекст", - отмечает директор.

Оздоровительный комплекс "5 элемент" планирует обжаловать действия силовиков в судебном порядке.

Как сообщает BBC News Украина, карантин выходного дня отказались внедрять в Черкассах, Тернополе, Львове, Житомире, Ровно, Одессе. Против введения карантина на выходных выступила местная власть в Ивано-Франковске, Луцке, Мукачево, Краматорске и Славянске. Во многих городах прошли акции протеста предпринимателей, которые заявляют об уничтожении их бизнеса и потерю рабочих мест.