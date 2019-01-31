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''Овчарка режима!'' Скабееву унизили за дерзкое оскорбление Украины в сети

2.7тЧитать материал на украинском

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева в своей передаче "60 минут" презентовала украинскому министру инфраструктуры Владимиру Омеляну торт в честь его 40-летия.

Об этом она сообщила в Instagram, показав видео с тортом.

"Годный подарок от нас Омеляну. Пусть ест Украину, не трогает Кремль и оставит в покое Донбасс", – сказано в сообщении.

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Отметим, что торт изготовлен в виде карты Украины без части оккупированного Россией Крыма. Также в Луганскую и Донецкую область воткнуты флажки с террористическими организациями "Л/ДНР".

Торт в виде Украины

Торт в виде Украины

Скриншот

Пользователи сети накинулись на "рупор Кремля", осуждая ее заявление.

"Как можно обожать сливной бачок? Скабеева -это овчарка режима, пропагандон. Что тут уважать?", "Она терпит за деньги, за огромные деньги. Скабеева, потерявшая честь и совесть!", "Ни*ера се, за наши деньги нам же врут с экрана телевизора, а вы советуете не смотреть?" – писали в сети.

''Овчарка режима!'' Скабееву унизили за дерзкое оскорбление Украины в сети

Скриншот

''Овчарка режима!'' Скабееву унизили за дерзкое оскорбление Украины в сети

Скриншот

''Овчарка режима!'' Скабееву унизили за дерзкое оскорбление Украины в сети

Скриншот

''Овчарка режима!'' Скабееву унизили за дерзкое оскорбление Украины в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, министра инфраструктуры Владимира Омеляна поздравили с 40-летием тортом в виде руин Кремля.

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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Скабеева мощно поставила украину на место))))))
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Файбер Моня
Файбер Моня
Наши свиномые майданопитеки при виде Скобеевой начинают непроизвольно скакать, а затем падать и трястись в эпилептических припадках. ))
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Мощнейший ответ за "разрушенный кремль". Лопайте панове.
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