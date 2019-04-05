Отзыв Томоса у ПЦУ: в Украине поставили на место РПЦ

В Православной церкви Украины отреагировали на просьбу РПЦ к Вселенскому Патриарху Варфоломею "признать ошибкой" выдачу Томоса ПЦУ и отозвать его.

Ответное заявление было опубликовано в пятницу, 5 апреля, на сайте ПЦУ.

"В связи с распространенным в СМИ заявлением Синода РПЦ в Украине считаем необходимым отметить, что текст заявления содержит ложь и манипуляции, которые, очевидно, призваны запутать читателей, которые недостаточно знакомы с реальным положением дел в церковной среде Украины и мира", – сказано в заявлении.

ПЦУ Новое Время

"Патриарший и Синодальный Томос об автокефалии преодолевает церковное разделение в Украине. Подтверждено это тем, что на Объединительном Соборе 15 декабря 2018 разделенные ветви создали единую автокефальную поместную ПЦУ. На сегодня уже более 500 религиозных общин от РПЦ изъявили добровольное желание присоединиться и этот процесс продолжается. То, что большинство иерархов РПЦ до сих пор еще не изъявили желания присоединиться к этому процессу, свидетельствует лишь о нежелании или неготовности этих иерархов, а не о якобы ошибочность самого процесса", – отметили в ПЦУ.

Представителям РПЦ (ранее МП УПЦ) напомнили о том, что на территории Украины они не являются поместной церковью и не могут критиковать чужое право.

"Ожидать полной рецепции только через 3 месяца после провозглашения Томоса несколько неуместно. Тем более делать это представителям Русской Православной Церкви, которая сама ожидала своего признания 141 год (1692 месяца!)", – подчеркнули в ПЦУ.

"Единение и примирение – это благо, а тот, кто им способствует – делает добро. Константинопольский Патриархат значительно поспособствовал объединению украинского православия. Зато РПЦ за почти 30 лет только препятствовал достижению и церковного единства, и признанию автокефалии", – указали представители украинской церкви.

Газета.ру

Также РПЦ напомнили, что она нарушила церковное единство, оборвав все связи с Константинополем. Указали и на то, что ею до сих пор не признана агрессия России против Украины.

"Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний неоднократно подчеркивал, что объединение украинского православия должно происходить мирно, без насилия, на Евангельских принципах любви. События последних месяцев показали, что решение о переходе к единой поместной ПЦУ принимаются абсолютным большинством голосов верующих, а сам процесс церковного объединения является мирным и реализуется согласно действующему украинскому законодательству", – резюмировали в ПЦУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предстоятель РПЦ в Украине митрополит Онуфрий назвал Томос об автокефалии Православной церкви Украины "Томосом рабства, а не свободы".

Митрополит Епифаний заявил, что Москва привлекает очень много сил для того, чтобы другие православные церкви не признали ПЦУ.

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