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25 февраля • обновлено в 10:19
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Фаш*к Донецкий
Фаш*к Донецкий
Украинский блогер из Донецка Все статьи автора

"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали

5.7т

Если кто не в курсе, то в центре оккупированного РФ Донецка 23 лютого коллаборанты организовали "выставку" вооружения. Ну, то есть того, что они, как гласит роспропаганда "отжали" у ВСУ.

Или правильно писать все-таки в шахтах накопали, как сказал Лавров?

Или это "подарки" от "сочувствующей страны", как сказал полтораметровый больной дед?

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Одним словом, неважно. Важно то, что патроны в Донецке и Луганске, если верить роспропаганде, ростут на деревьях, снаряды к крупнокалиберной технике тоже, а запчасти к бронетехнике макаки дыныры отжимают вобще чуть ли не каждый день [вагонами!]

Ну, а то, что дыныропитеки воюют на отжатых патронах 6 лет подряд - это не палево, нет. Это русофобия называется, ваш американский мозг не способен понять кайфа бухать боярышник и убивать на территории чужих стран.

Что хочу еще сказать, так это то, что на типа выставке был и типа бывший "министр обороны" кононов, и главный по тарелочкам и американским котикам под Донецком, граф ле стакан басурин, и аналог гитлерюгенда, создаваемый на оккупированных на деньги налогоплательщиков рф. Впрочем, смотрите сами. У шахт Донецка рожаторы нормально работают.

"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали
"Отжатая" техника в "ДНР", или Шахты нарожали

Эпилог. Пользуясь случаем, передаю привет слепоглухонемому ОБСЕ, которое не увидело размещенную технику прям возле Донбасс Арены и тем, кто пытается или тешит себя надеждами договориться с вооруженными макаками о мире, которые не только сами хотят убивать биндер, но и, в лучших традициях нацистской Германии, учат этому детей

Кстати, вся современная бронетехника, которая на фото, приехала из Ростовской области буквально на днях.

Вітаю в реальному світі. У мене все.

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Автор
Фаш*к Донецкий Фаш*к Донецкий
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Тег
Новости ДНР
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