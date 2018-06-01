"От**ячу в полное мясо": Бабченко предупредил пропагандистов КремльТВ

Журналисты пропагандистского "Первого канала" третировали по телефону детей российского журналиста Аркадия Бабченко.

"Так. "Первый канал". Послушайте меня сейчас очень внимательно. Если вы еще хоть раз позвоните моим детям. Если вы хоть пальцем влезете в их жизнь. Если вы еще хоть раз попытаетесь терроризировать их, выпытать у них их адреса, телефоны, скажете, что их разыскивает брат, приехать, назначить встречу. Марина Клинкова. Мария Римская. Вы слышите меня? Теперь Николай и Олег. Если вы, бл*ди, еще хоть раз позвоните моим детям. То вас двоих я просто от**ячу в полное мясо", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Бабченко, из-за вышеуказанных личностей у его дочки Риты случилась истерика.

"Вот два телефона. +7 (985) 472-81-91, +7 (917) 647-30-23. С них звонил некий му*ак, назвавшийся Николаем, и третировал моих детей", – подчеркнул он.

Бабченко добавил, что не имеет ничего против, если пропагандисты поздравят человека с каким-нибудь праздником.

"Ничего не имею против, если вы поздравите человека - какой у нас там ближайший праздник? Ну, скажем, с Новым годом. Ну и распространение информации тоже категорически приветствуется. Спасибо", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Позже появилась информация о его семье.

30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс.

31 мая в Шевченковском райсуде Киева назвали имя заказчика покушения на Бабченко. Шевченковский райсуд арестовал его вечером на 2 месяца без права внесения залога.