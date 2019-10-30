Отвод войск в Золотом: как оскандалились в ООС и почему процесс стоит прекратить

Во вторник, 29 октября, началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого. Согласно сообщению пресс-штаба Операции объединенных сил, это стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели, что является главным условием для старта отвода сил. Но украинцы не согласились с таким утверждением, напомнив ООС о ежедневных сводках, в которых говорилось о постоянных обстрелах Золотого.

Под офис президента активисты вышли с акцией "Ні кроку назад", а добровольцы в Золотом-4 заявили, что остаются на месте несмотря на разведение сил. Почему был дан старт процессу отвода без соблюдения всех мер безопасности, и что собираются предпринимать активисты – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

В Золотом проходит первый этап разведения сил и средств по обе стороны линии разграничения.

Украинцы обвинили командование ООС и власти Украины во лжи относительно отсутствия обстрелов в течении 7 дней, что является обязательным для старта процесса.

Штаб сопротивления капитуляции продолжит организовывать акции протеста и разрабатывает свой план по достижению мира на Донбассе.

Добровольцы в Золотом остаются несмотря на отвод войск и планируют выехать на другие участки разведения.

Как началось разведение войск

Первым информацию о начале отвода сил и средств от линии разграничения в районе Золотого сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Будучи в Мариуполе на инвестфоруме вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским, он заявил, что ВСУ и "ЛНР" уже запустили сигнальные ракеты в знак готовности к отводу сил.

"До самой встречи в "нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня", – сказал Пристайко.

Вадим Пристайко Укринформ

Такое заявление вызвало резонанс в украинском обществе, но еще больше удивления было от реакции штаба ООС, в котором заявили журналистам, что информация министра Пристайко не подтверждается. И вроде это немного успокоило общественность, но буквально через час ООС публикует пост в котором, в котором сообщение о разведение войск таки подтвердили.

"Сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года, в 12:00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели. Представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было подтверждено начало разведения сил и средств", – говорится в сообщении.

То есть, штаб ООС, который непосредственно контролирует ситуацию на Донбассе, ничего о начале отвода войск не знал, в то время, как министр иностранных дел Украины сообщает о запуске сигнальных ракет в Золотом будучи в Мариуполе.

Но возмутило украинцев совсем другое, в сообщении ООС было написано, что начало процесса стало возможным "из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели". Если посмотреть все сводки пресс-штаба за последнюю неделю, можно с уверенностью сказать, что обстрелы были. Правда в пресс-центре делали определенную пометку о том, что обстрелы производились (за пределами участка разведения). Так сказать, если пули долетали километром левее или правее, это не считается.

Правда, в одной из сводок, за 27 октября, все же есть информация об обстрелах Золотого уже в пределах участка разведения, которые произошли 26 октября. Это случилось всего за три дня до заявления о зеркальном отводе войск в районе данного населенного пункта.

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Этот факт не прошел мимо пользователей соцсети, которые тут же обрушились со шквалом критики в адрес штаба ООС. Украинцы обвинили командование во лжи, в отсутствии совести и элементарной логики.

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В ООС поспешили оправдаться перед украинцами заявив, что хотя обстрел 26 октября и был зафиксирован представителями Объединенных сил, но вот миссия ОБСЕ его не заметила.

В пресс-штабе пояснили, что фиксацию обстрелов позиций Объединенных сил (и участков разведения в частности) проводит как украинская сторона, так и СММ ОБСЕ. Фиксация провокаций последними проходит на основании информации с видеокамер миссии, расположенных на разных участках линии разграничения.

В течении дня о начале разведения войск в Золотом подтвердили в России, в непризнанных республиках "Л/ДНР" и ОБСЕ.

Интересно на сообщение об отводе сил среагировал президент Владимир Зеленский, который в этом момент, как известно, находился в Мариуполе. В кулуарах инвестфорума журналисты попросили президента прокомментировать ситуацию по разведению войск, на что Верховный главнокомандующий ответил, что нужно дождаться официального подтверждения штаба ООС.

В свою очередь одна из журналисток сказала президенту, что такое подтверждение уже есть. "Прекрасно, прекрасно", — отреагировал Зеленский.

"Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов", — добавил он. Зеленский пояснил, что зеркальный отвод войск начался, потому что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный "режим тишины" на этом участке. Здесь опять же вспоминаем сводку ООС за 26 октября.

Владимир Зеленский

"Ні кроку назад"

Возмущенные такими новостями украинцы, вечером, 29 октября, собрались под Офисом президента Владимира Зеленского устроили акцию протеста.

Активисты назвали свой митинг "Ні кроку назад". Под ОП собрались около 400 человек, они пришли с флагами и национальной символикой. Под зданием установили три палатки и жгли файеры.

Зеленскому выдвинули требование остановить отвод войск. По мнению протестующих, это больше похоже на отступление украинской армии и может привести к полной капитуляции Украины.

В Киеве устроили протест против разведения войск Цензор.НЕТ

В Киеве устроили протест против разведения войск Цензор.НЕТ

В Киеве устроили протест против разведения войск Укринформ

В Киеве устроили протест против разведения войск Громадське

В Киеве устроили протест против разведения войск Цензор.НЕТ

Один из организаторов Штаб сопротивления капитуляции Павел Билоус сообщил OBOZREVATEL, что акции протеста будут продолжаться, и люди имеют право выражать недоверие всем тем, кто задействован в этом позорном отступлении. Но вместе с тем, Штаб разрабатывает свой вариант плана по мирному урегулированию и достижении мира на Донбассе.

"Мы начали системную работу, мы не просто протестуем, мы предлагаем свой вариант выхода из этой ситуации. Уже на днях должен выйти черновой вариант нашего доктрины "Победоносного мира". Над документом сейчас работает много специалистов, начиная от военных, заканчивая дипломатами, народными депутатами текущего и прошлых созывов", – рассказывает ветеран АТО.

"15 ноября у нас будет большой форум, на котором мы представляем основной вариант, обсудим его еще раз, и уже 21 ноября мы представим его СМИ и общественности, и попросим, ​​чтобы люди поддержали его. Тогда мы сможем предложить власти свой вариант, а не то, что диктуется из Кремля", – отметил он.

По мнению Билоуса, Украина сейчас не должна убегать и сдавать свои позиции.

"Мы воюем с такими ужасным врагом, с которым еще не воевал никто, кроме Грузии. Это жестокие люди, которые моему товарищу из батальона отрезали пальцы на руках, другим отрубали ноги, руки, постреливали и оставляли истекать кровью наших солдат, только за то, что они солдаты. Это люди, которые вылезли из самых низких слоев общества и стали главарями так называемых "Л/ДНР", которыми руководят еще более коварные, опытные, страшные выходцы из КГБ, как Путин", – говорит боец.

"Мы сейчас должны не бежать, а ударить и добивать. Это люди, которые уничтожают целые деревни, превращая их руины. И с этим врагом не то, что вступать в переговоры, его нужно, как бешеную собаку отстрелить, сжечь и закопать", – заявил Билоус.

Добровольцы остались в Золотом

Активисты "Национального корпуса" и ветераны батальона "Азов" находятся в населенном пункте еще с 6 октября. Лидер политической силы Андрей Билецкий сообщил, что добровольцы будут находится в Золотом для защиты местного населения в случае отвода войск, которое планировалось начаться 7 октября.

Тогдашний отвод сорвали постоянный обстрелы со стороны российских террористов, впрочем, пресс-секретарь Нацкорпуса Роман Чернышев в комментарии OBOZREVATEL утверждает, что срыв процесса стало заслугой их движения в Золотом.

На этих выходных, 26-27 октября, произошел ряд событий, связанных с активистами, Зеленским и правоохранителями. Так, в субботу в Золотое приехал украинский президент, где провел беседу с ветеранами "Азова", который закончился скандалом.

Все началось с того, что ветеран АТО и политик от партии "Национальный корпус" Денис Янтарь спросил у Зеленского, планирует ли он встретиться с участниками акции "Ні капітуляції", однако президент заявил: "Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему".

На скандал в Золотом бурно отреагировали украинцы. Некоторых возмутило то, как общается президент, но многие поддержали Зеленского. Они заявили, что военные должны подчиняться главнокомандующему ВСУ.

На следующий же день, в пресс-службе МВС Украины, со ссылкой на заместителя главы Нацполиции Вадима Трояна, сообщили, что ветераны-добровольцы, которые зашли в Золотое и имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из поселка.

Таким образом, в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности, в Золотом-4 и Екатериновке, как отметил Троян, находится лишь группа волонтеров без оружия. Частично эту информацию подтвердили в "Нацкорпусе". Спикер политсилы Роман Чернышев сообщил OBOZREVATEL, что оружие вывезено именно из села Золотое-4, но не из самого населенного пункта.

"Золотое состоит из нескольких сел, да, административно соединенных, но там есть Золотое-1, Золотое-2 и так далее. Золотое-4 находится в километре от Первомайска, непосредственно на линии разграничения, где и расположились наши ребята. Так вот, оружие вывезли из Золотого-4 в другую часть населенного пункта", – сказал он.

В понедельник, 28 октября, за день до старта отвода сил, стали появляется сообщения о том, что полиции Попаснянского района Луганской был введен режим "желтая зона", который запрещает кому-либо кроме жителей Золотого находиться в населенном пункте. Бойцы считают, что таким образом полиция собирается их "выселить" из поселка.

Позже информацию опроверг замглавы Нацполиции Троян: "Такой команды нет. Это неправда, это ложь – так нельзя делать. Я считаю, что сейчас спекулировать на каких-либо моментах, даже в простых словах "кто-то кого-то будет штурмовать". Если их будут штурмовать, уж поверьте, я один из первых напишу рапорт на увольнение. Я в жизни этого не сделаю, это чушь".

Что происходит в Золотом сейчас

На данный момент в районе населенного пункта продолжается процесс развода войск, который продлится до 1 ноября. После удачного отвода с обеих сторон, что еще должно подтвердить ОБСЕ, будет осуществляться поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка.

Кроме этого, штабе Объединенных сил официально подтвердили, что с 28 октября в зоне проведения ООС на Донбассе после начала разведения войск в Золотом ввели специальный режим "Желтый".

"Приказом Командующего объединенных сил введен режим "Желтый". Пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом осуществляется досмотр личных вещей, которые при них находятся, и транспортных средств", – говорится в сообщении.

Кроме этого у военных появились еще такие полномочия:

применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства в отношении лиц, совершивших или совершающих правонарушения или иные действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к проведению операции Объединенных сил;

проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов – задерживать их для установления личности;

осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся;

входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;

использовать со служебной целью средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия).

Также военным можно будет ограничивать или запрещать движение авто на отдельных участках дороги. Также силовики имею право использовать в служебных целях авто, что принадлежат предприятиям и организациям.

Как известно, на территории Золотого все еще находятся добровольцы и ветераны "Азова", лидер которых четко заявил, что люди будут оставаться на своих позиция, несмотря на отвод войск.

В комментарии OBOZREVATEL председатель Киевской организации "Национального корпуса Украины", боец АТО Сергей Тамарин заявил, что верить договоренностям с Россией они не будут, и называют произошедшее сдачей украинских интересов.

"Довольно странно считать безопасными хоть какие-то обстрелы. Сейчас происходит полная сдача украинских интересов, ведь сама власть уверяла, что разведению должно предшествовать 7 дней тишины, то есть без выстрелов, подрывов, артвыстрелов и несмотря на калибры или интенсивность. Он не сохранялся ни одного дня. Наши люди фиксировали обстрелы частного сектора, где живут люди, которые даже штаб ООС опубликовал. Но это никак не повлияло", – говорит Тамарин.

Вместе с тем добровольцы не сдаются, в их планах договорится о сотрудничестве с полицией, и в качестве гражданских патрулей работать с правоохранителями. Помимо этого, активисты Нацкорпуса и ветераны "Азова" планируют съездить и на другие участки разведения сил.

"Это и Катериновка, и Петровское, более 35 населенных пунктов подлежит разведению. Некоторые из них – это Широкино, Павлополь, Водяное, Чармалик, те села, где был "Азов", и мы знаем, что там есть гражданские. И где людей будет больше туда мы будем ездить", – заявил он.

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