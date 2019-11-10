Как ВСУ уходили с позиций на Донбассе: появилось видео

В субботу, 9 ноября, возле села Петровское на Донбассе началось разведение войск между Украиной и террористической "ДНР", за которым наблюдали представители международных организаций и журналисты.

Процесс отвода показали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, около 12:00 возле села Богдановка Донецкой области в небо взлетела белая сигнальная ракета, которая известила о готовности украинских войск начать отход с передовых позиций. По словам разведчиков, такая же ракета ранее выпустили и террористы.

ВСУ ушли с позиций в Петровском zoryanyy.tv

На месте присутствовали бронеавтомобили ОБСЕ и беспилотники. Командир бригады ВСУ заявил, что лично выходил на передовые позиции и наблюдал "белый сигнал" с оккупированной территории.

В 12:15 в небе появилась вторая, зеленая ракета, сообщающая о начале движения от передовой в тыл на один километр. Вскоре после этого на горизонте появились БМП и грузовики.

По словам генералов, аналогичным образом войска отступали в 2016 году: Объединенные силы ушли не в поле, а в заранее подготовленные бывшие окопы и блиндажи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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