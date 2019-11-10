Как ВСУ уходили с позиций на Донбассе: появилось видео

В субботу, 9 ноября, возле села Петровское на Донбассе началось разведение войск между Украиной и террористической "ДНР", за которым наблюдали представители международных организаций и журналисты.
Процесс отвода показали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, около 12:00 возле села Богдановка Донецкой области в небо взлетела белая сигнальная ракета, которая известила о готовности украинских войск начать отход с передовых позиций. По словам разведчиков, такая же ракета ранее выпустили и террористы.
ВСУ ушли с позиций в Петровском
zoryanyy.tv
На месте присутствовали бронеавтомобили ОБСЕ и беспилотники. Командир бригады ВСУ заявил, что лично выходил на передовые позиции и наблюдал "белый сигнал" с оккупированной территории.
В 12:15 в небе появилась вторая, зеленая ракета, сообщающая о начале движения от передовой в тыл на один километр. Вскоре после этого на горизонте появились БМП и грузовики.
По словам генералов, аналогичным образом войска отступали в 2016 году: Объединенные силы ушли не в поле, а в заранее подготовленные бывшие окопы и блиндажи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о пересмотре даты отвода войск в районе населенного пункта Петровское Донецкой области. Причиной стал обстрел, который зафиксировали на этом участке.
Представители "Л/ДНР" устроили провокацию, заявив, что готовы к отводу войск у Петровского.
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подтвердил, что разведение сил в районе Петровского начнется 8 ноября.
В ответ на это главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил представителям СММ ОБСЕ о готовности начать разведение 9, а не 8 ноября. А также призвал украинскую сторону "проявить здравый смысл" в этом вопросе.
9 ноября стартовало разведение войск в районе Петровского.
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