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10 ноября • обновлено в 11:00
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Как ВСУ уходили с позиций на Донбассе: появилось видео

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В субботу, 9 ноября, возле села Петровское на Донбассе началось разведение войск между Украиной и террористической "ДНР", за которым наблюдали представители международных организаций и журналисты.

Процесс отвода показали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, около 12:00 возле села Богдановка Донецкой области в небо взлетела белая сигнальная ракета, которая известила о готовности украинских войск начать отход с передовых позиций. По словам разведчиков, такая же ракета ранее выпустили и террористы.

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ВСУ ушли с позиций в Петровском

ВСУ ушли с позиций в Петровском

zoryanyy.tv

На месте присутствовали бронеавтомобили ОБСЕ и беспилотники. Командир бригады ВСУ заявил, что лично выходил на передовые позиции и наблюдал "белый сигнал" с оккупированной территории.

В 12:15 в небе появилась вторая, зеленая ракета, сообщающая о начале движения от передовой в тыл на один километр. Вскоре после этого на горизонте появились БМП и грузовики.

По словам генералов, аналогичным образом войска отступали в 2016 году: Объединенные силы ушли не в поле, а в заранее подготовленные бывшие окопы и блиндажи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о пересмотре даты отвода войск в районе населенного пункта Петровское Донецкой области. Причиной стал обстрел, который зафиксировали на этом участке.

  • Представители "Л/ДНР" устроили провокацию, заявив, что готовы к отводу войск у Петровского.

  • Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подтвердил, что разведение сил в районе Петровского начнется 8 ноября.

  • В ответ на это главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил представителям СММ ОБСЕ о готовности начать разведение 9, а не 8 ноября. А также призвал украинскую сторону "проявить здравый смысл" в этом вопросе.

  • 9 ноября стартовало разведение войск в районе Петровского.

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Темы
Отвод войск на Донбассе Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса
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