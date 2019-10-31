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31 октября • обновлено в 23:05
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"Украинцы посмотрят "Звезду?" СМИ не пустили в Золотое: появилось объяснение штаба ООС

3.4т Читать материал на украинском

В Катериновке и Золотом-4 на Донбассе, где 29 октября начали разведение войск, перекрыли въезд для представителей СМИ.

В штабе Операции Объединенных сил журналистам сообщили, что попасть туда можно будет только спустя 3-4 дня. Об этом идет речь в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Пока решения и заявления штаба ООС о том, что журналисты будут иметь доступ в зону отвода войск не соответствует действительности. Пока мы не можем видеть, что происходит. Это отвода можно назвать "тихим", потому что украинская пресса не видит, как идет отвода. И собственно мы не можем сказать, что происходит на КПВВ "Золотое", – сказал корреспондент "ТСН".

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СМИ не пустили в Золотое: объяснение штаба ООС

СМИ не пустили в Золотое: объяснение штаба ООС

На новость отреагировал журналист Роман Бурко, обратив внимание на своей странице в Facebook, что канал "1+1", рассказав о запрете для прессы, в этом же сюжете по неимению своих видео использовал кадры канала Министерства обороны РФ "Звезда".

"Украинцы посмотрят "Звезду?" СМИ не пустили в Золотое: появилось объяснение штаба ООС

Скриншот

Вскоре ситуацию официально прокомментировали в штабе ООС, объяснив происходящее введением спецрежима "Желтый".

"Работа СМИ в районе проведения операции никоим образом не прекращается! Сотрудники региональных СМИ Донецкой и Луганской областей пересекают блокпосты, а также свободно перемещаются в пределах этих областей на основании журналистских удостоверений", – сказано в заявление.

Военные пояснили, что пересечение блокпостов представителями других (общенациональных и иностранных СМИ) осуществляется по предъявлению пресс-карты ООС установленного образца, а также документов, подтверждающих личность.

В случае, если у журналиста пока нет пресс-карты, но он следует автотранспортом пресс-центра Штаба операции в г. Краматорск (Центр гражданско-военного сотрудничества) с соответствующей съемочной (технической) аппаратурой для аккредитации и получения пресс-карты, контактное лицо в пресс-центре подтвердит информацию об аккредитации журналиста.

"С целью оперативного урегулирования подобных ситуаций, и недопущения задержания на блокпосту таких работников СМИ, соответствующие службы, осуществляющие контроль пересечения блокпостов информированы об установленном порядке", – резюмировали в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября Украина и "Л/ДНР" начали разведение войск в Золотом. Поcле этого планируют организовать такой же процесс и в Петровском.

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Тема
Отвод войск на Донбассе
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Мир Миру
Мир Миру
І від АТОвців, що залишились волонтерити у Золотому-4, вісток нема. Це недобре.
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Моторола Жив
Моторола Жив
укропчики , будете теперь смотреть то, что МЫ прикажем , Наша Взяла..
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Это отвода можно назвать "тихим", потому что украинская пресса не видит, как идет отвода." Е...нуться! Ой, не про чукчей надо было анекдоты сочинять... Если конечно, "отвода"- это не позывной проткнутого Василя из НГУ, который вдова Арсена из ВСУ!
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