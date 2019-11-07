Несмотря на создание уже второй демилитаризованной зоны на Донбассе - на этот раз в районе Золотого на Луганщине, ситуация на линии фронта по-прежнему остается весьма напряженной. Мало того, есть основания думать, что в ближайшее время все может только ухудшиться.
Начнем с главного показателя, на который в основном ориентируются, говоря о войне на Донбассе, а именно количество обстрелов. Оно остается стабильным уже последние пару месяцев точно - в среднем наши пресс-офицеры насчитывают их по 20-25 в день.
Отвод войск на Донбассе
Цензор.Нет
Правда, как уже не раз отмечалось, все эти цифры весьма далеки от реальности, так как, во-первых, за последнее время уже несколько раз, что называется, "ловили за руку" на подтасовке фактов в сторону уменьшения количества обстрелов. И ладно бы с нашей стороны, так со стороны боевиков! Во-вторых, по некоторым направлениям информации в официальных источниках нет уже достаточно долго и это хорошо видно, если сравнивать официальную информацию и информацию от местных жителей.
Тут стоит обратить внимание на опасность таких обстрелов. Так, 4 ноября во время мощного обстрела Новотошковского пришлось даже эвакуировать в бомбоубежище детей из местной школы. К большому счастью, после окончания обстрела учеба возобновилась и жертв среди гражданского населения не было.
И еще стоит сказать несколько слов о ситуации в так называемых демилитаризованных зонах. Как и ожидалось, отведение войск носит исключительно односторонний характер. Боевики и не думали отходить или отводить войска. Ныне в тех районах, которые были оставлены нашими войсками, "вдруг" появились такие себе "наблюдательные пункты" от СЦЦК - Общего центра контроля за прекращением огня. И там находятся те же самые боевики из состава оккупационных корпусов, но с сине-белыми повязками.
Стоит ли говорить, что ранее СЦЦК это был такой себе консультационный украинско-российский центр. Но в 2017 г. россияне вышли из него, и "лидеры молодых республик" решили, что их место займут они. И вот теперь такие себе фейковые "миротворцы" фактически взяли под контроль оставленную нами территорию. Вполне вероятно, что такой же сценарий Кремль готовит и в случае отвода нами войск по всей линии соприкосновения. Фактически это такая форма ползучей оккупации.
Демилитаризованная зона также ныне привлекает народных избранников - причем как российских, так и украинских. Причем если российский депутат Алексей Журавлев посещает "Золотое-5", которое находится под контролем боевиков, то наши депутаты поехали в демилитаризованное "Золотое-4". Причем особо пиара не получилось - по настоянию командования сил ООС они были экипированы бронежилетами и касками, что сразу вызвало целый шквал негатива внутри страны. Получается, что отводили, отводили войска, обеспечивали безопасность местным жителям, а для посещения этих территорий нашим депутатам по-прежнему нужны средства индивидуальной защиты. Смысл тогда был оставлять отвоеванные кровью и потом солдат территории?
Необходимо также отметить резкое усиление активности оккупационных корпусов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. К регулярным учениям локального уровня в последние дни добавилось и довольно серьезное с привлечением российских кадровых военных, "МЧС" "республик" и всех органов, которые могут быть задействованы в случае начала активных боевых действий. Причем контроль за подготовкой и проведением учений осуществляется представителями штаба Южного военного округа (г. Ростов-на-Дону) Вооруженных сил РФ.
Причем судя по отрывочным данным, отрабатывают прежде всего отражение удара ВСУ. Именно поэтому, кстати, ныне резко активизировались и работы по минированию, причем не только вдоль линии соприкосновения, но и практически всей прифронтовой полосы.
Не зря активизировались и "гуманитарные конвои", которые идут на Донбасс один за одним в последние дни. А уже замечено, начиная с 2014 г., что их прибытие странным образом совпадает с обострением на фронте. Притом что и топливо, и боеприпасы для боевиков уже давно идут из России железной дорогой.
Хотя, по большому счету, готовиться к серьезным вооруженным провокациям противника надо именно нашей группировке на Донбассе. Ведь наступление с захватом новых территорий во время серьезных заседаний нормандской четверки - это коронная фишка Путина. Достаточно вспомнить расстрел колонн, выходящих из-под Иловайска в конце августа 2014 г. или в феврале 2015 г., когда прямо во время переговоров фактически в режиме онлайн был захвачен важный железнодорожный узел Дебальцево.
Поэтому совсем будет неудивительно, если то, что "прокатило" с Порошенко, Путин попытается отработать и на Зеленском. Вполне очевидны и направления возможных ударов - Северодонецк на луганском направлении и Мариуполь - на донецком. Ввиду довольно-таки непонятной внутренней ситуации в армии, связанной с серьезным неприятием политики нового Главнокомандующего по умиротворению агрессора, такой кратковременный рывок вполне может быть "по зубам" оккупационному корпусу, усиленному российскими кадровыми военными.
Понятно, что у наших военных есть разработанные планы - причем как оборонительные, так и наступательные, однако пока совершенно непонятно, хватит ли компетенции их реализовать. Такой вопрос не тривиальный, так как в командовании проведения войсковой операции на Донбассе осталось не так уж много штабных офицеров высокого ранга, которые имеют опыт руководства войсками в боевых условиях. Да и у начальника Генерального штаба есть опыт ведения боевых действий только в не самой удачной операции ВСУ 2014 г.
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