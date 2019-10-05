Отвод сорван? Террористы обстреляли линию разведения сил на Донбассе

Российские боевики на Донбассе снова обстреляли украинские позиции.

По информации Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, противник в очередной раз нарушил режим прекращения огня.

В частности, 04 октября, враг совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Зайцево, Северное, Крымское, Луганское, Новолуганское, применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм (14 мин) и минометы калибра 82 мм (30 мин).

Также, НЗФ РФ осуществили обстрел из автоматического гранатомета на участке разведения №3, в направлении населенного пункта Богдановка и на участке разведения №2 в направлении населенного пункта Золотое-4 с ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Сегодня, оккупационные войска, снова обстреляли участок разведения №2 в направлении населенного пункта Золотое-4 из миномета калибра 82 мм. Украинская сторона СЦКК немедленно проинформировала об инцидентах представителей СММ ОБСЕ и призвала зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина"", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, 7 октября запланирован отвод войск в районе Золотого и Петровского.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевики так называемых "Л/ДНР" за прошедшие сутки 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из-за чего один украинский военнослужащий погиб.

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