Ответы на загадки на логику, которые задают на собеседовании

При собеседовании на работу HR-менеджеры могут помимо стандартных вопросов задать головоломку на логику, чтобы лучше определить смышленость будущего сотрудника.

OBOZREVATEL публикует примеры нескольких таких задач, которые могут возникнуть при приеме на работе.

Задачи:

5 землекопов за 5 часов выкапывают 5 м канавы. Сколько нужно землекопов, чтобы вырыть 100 м канавы за 100 часов, если продуктивность работы такая же? Воздушный шар движется в потоке воздуха, в южном направлении. В каком направлении будут развеваться флаги на его гондоле? Почему у яйца один конец острый, а другой – тупой? В 12 часов ночи идет дождь. Можно ли ожидать, что через 72 часа выглянет солнце? Как следует бросить мяч, чтобы он непременно к вам вернулся?

Собеседование Иллюстрация

Ответы:

Те же 5 землекопов. За 1 час 5 землекопов выкапывают 1 м канавы. Значит, за 100 часов они выкопают 100 м. Флаги не будут развиваться; они будут в таком же состоянии, как если бы шар находился на земле при полном безветрии. Дело в том, что относительно воздушной массы, в которой находится шар, он неподвижен, поэтому флаги будут находиться в состоянии покоя. Такая форма позволяет яйцу не укатиться. Если бы яйцо было правильной, симметричной формы – например, круглым – оно могло бы катиться по прямой. Несимметричная форма заставляет яйцо двигаться по кругу. То есть если оно находится, например, на краю пропасти, то шансов укатиться и упасть у яйца меньше. Так природа заботится о сохранении яйца и его содержимого. Нет, солнце не выглянет, потому что через 72 часа (трое суток) будет 12 часов ночи. Нужно бросить его вверх.

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