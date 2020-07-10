Ответы на картинки-загадки, которые обманывают зрение

Тимур Григоренко Общество 21:57, 10.07.2020

Концентрация внимания хорошо помогает в экстренных ситуациях и при решении сложных задач. Для тренировки зрения и большего сосредоточивания внимания создаются разные упражнения.

Портал "Пикабу" предложил шесть задачек, которые помогут протестировать уровень внимания.

1. Чей силуэт на картинке?

2. Где спряталась надпись "Скидка 100%"?

3. Сколько треугольников на картинке? (считайте только чистые фигуры, внутри которых нет изменения цвета)

4. Сколько денежных купюр потеряли на улицах города?

5. Есть ли на картинке реклама смартфонов?

6. Сколько улыбчивых котиков на картинке?

Ответы:

1. Дедушка с палочкой

2. На табличке справа, рядом с человеком в очках

3. 28. Вы же посчитали елки?

4. 11

5. Нет, на плакате справа реклама сотового оператора.

6. 9

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