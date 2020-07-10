Концентрация внимания хорошо помогает в экстренных ситуациях и при решении сложных задач. Для тренировки зрения и большего сосредоточивания внимания создаются разные упражнения.

Портал "Пикабу" предложил шесть задачек, которые помогут протестировать уровень внимания.

1. Чей силуэт на картинке?

Ответы на картинки-загадки, которые обманывают зрение

2. Где спряталась надпись "Скидка 100%"?

Ответы на картинки-загадки, которые обманывают зрение

3. Сколько треугольников на картинке? (считайте только чистые фигуры, внутри которых нет изменения цвета)

Ответы на картинки-загадки, которые обманывают зрение

4. Сколько денежных купюр потеряли на улицах города?

Ответы на картинки-загадки, которые обманывают зрение

5. Есть ли на картинке реклама смартфонов?

Ответы на картинки-загадки, которые обманывают зрение

6. Сколько улыбчивых котиков на картинке?

Ответы на картинки-загадки, которые обманывают зрение

Ответы:

1. Дедушка с палочкой

2. На табличке справа, рядом с человеком в очках

3. 28. Вы же посчитали елки?

4. 11

5. Нет, на плакате справа реклама сотового оператора.

6. 9

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