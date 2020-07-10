Ответы на картинки-загадки, которые обманывают зрение
Концентрация внимания хорошо помогает в экстренных ситуациях и при решении сложных задач. Для тренировки зрения и большего сосредоточивания внимания создаются разные упражнения.
Портал "Пикабу" предложил шесть задачек, которые помогут протестировать уровень внимания.
1. Чей силуэт на картинке?
Ответы на картинки-загадки, которые обманывают зрение
2. Где спряталась надпись "Скидка 100%"?
Ответы на картинки-загадки, которые обманывают зрение
3. Сколько треугольников на картинке? (считайте только чистые фигуры, внутри которых нет изменения цвета)
Ответы на картинки-загадки, которые обманывают зрение
4. Сколько денежных купюр потеряли на улицах города?
Ответы на картинки-загадки, которые обманывают зрение
5. Есть ли на картинке реклама смартфонов?
Ответы на картинки-загадки, которые обманывают зрение
6. Сколько улыбчивых котиков на картинке?
Ответы на картинки-загадки, которые обманывают зрение
Ответы:
1. Дедушка с палочкой
2. На табличке справа, рядом с человеком в очках
3. 28. Вы же посчитали елки?
4. 11
5. Нет, на плакате справа реклама сотового оператора.
6. 9
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