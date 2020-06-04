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4 июня • обновлено в 21:07
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Ответы на 7 детских загадок, которые сразу нелегко разгадать

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Существуют такие детские загадки, который могут поставить в тупик взрослого человека. Ведь для их решения нужно применить смекалку.

OBOZREVATEL предлагает вам ответить на семь таких задачек:

  • Я всегда где-то между небом и землей, всегда на расстоянии. Если попытаться ко мне подкрасться – я буду удаляться.

  • Шел человек с женой, брат с сестрой и шурин с зятем. Сколько всех?

  • Я живу только там, где есть свет, но только оно посветит прямо на меня – я умираю.

  • Что может путешествовать по миру, оставаясь в одном и том же углу?

  • У какого слона нет хобота?

  • Вечером мне дают задание на утро. Я всегда его выполняю, но меня все равно ругают. Кто я?

  • Что всегда увеличивается и никогда не уменьшается?

Детские загадки

Детские загадки

Иллюстрация

Ответы:

  • Горизонт

  • Трое

  • Тень

  • Почтовая марка

  • У шахматного

  • Будильник

  • Возраст человека

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
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