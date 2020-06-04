Ответы на 7 детских загадок, которые сразу нелегко разгадать

Существуют такие детские загадки, который могут поставить в тупик взрослого человека. Ведь для их решения нужно применить смекалку.

OBOZREVATEL предлагает вам ответить на семь таких задачек:

Я всегда где-то между небом и землей, всегда на расстоянии. Если попытаться ко мне подкрасться – я буду удаляться.

Шел человек с женой, брат с сестрой и шурин с зятем. Сколько всех?

Я живу только там, где есть свет, но только оно посветит прямо на меня – я умираю.

Что может путешествовать по миру, оставаясь в одном и том же углу?

У какого слона нет хобота?

Вечером мне дают задание на утро. Я всегда его выполняю, но меня все равно ругают. Кто я?

Что всегда увеличивается и никогда не уменьшается?

Детские загадки Иллюстрация

Ответы:

Горизонт

Трое

Тень

Почтовая марка

У шахматного

Будильник

Возраст человека

Как сообщал OBOZREVATEL:

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