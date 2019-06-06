''Они предатели!" В Украине заговорили о конфискации имущества жителей Донбасса. Разгорелся скандал

В Верховной Раде предлагают кардинальное решение из-за выдачи российских паспортов на Донбассе. Речь идет о конфискации имущества тех украинцев, которые добровольно получили гражданство страны-агрессора.

Как будут определять ”предателей” и законна ли такая конфискация — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В парламенте зарегистрировали проект закона, предусматривающий конфискацию всего имущества у жителей Луганской и Донецкой областей;

Забирать будут через суд. И коснется это тех, кто добровольно получил российское гражданство и отказался от украинского;

Все их недвижимое имущество передадут на баланс органов местного самоуправления, движимое — на баланс государства;

В профильном комитете по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений жестко раскритиковали автора идеи нардепа Олега Мусия.

Имущество заберут через суд

В парламенте зарегистрирован проект закона №10363, авторства народного депутата от фракции Блок Петра Порошенко Олега Мусия. Он вводит понятие “гражданской конфискации”.

Суть его заключается в том, что украинец, проживающий на территории временно оккупированного Донбасса, в случае добровольного получения российского паспорта признается “предателем”. Его имущество конфискуется в счет государства или органов местного самоуправления.

Решение принимает суд. Именно он определит, добровольно человек получил гражданство, или нет.

“У людей, которые были гражданами Украины, отказались от него, и получили российский паспорт — все имущество, которое у них есть, конфискуется в пользу государства или органов местного самоуправления. Движимое имущество отходит государству, недвижимое — в собственность местных советов…” — прокомментировал OBOZREVATEL автор проекта закона Мусий.

Паспорта России

Правда, как определить, стал украинец россиянином по своей воле или под дулом автомата — неизвестно.

“Это проблема человека, под дулом какого автомата он получил этот паспорт. Считаю, это станет источником пополнения денег на помощь переселенцам, которые остались верными Украине. Это не нарушение Конституции, не думаю. Гражданская конфискация — это та норма, которая аргументирует такой шаг. Но все будет решать суд”, — подчеркнул народный депутат.

В пояснительной записке указано, что законопроект “обеспечивает национальные интересы и безопасность государственных границ Украины”. Напомним, что решение о выдаче российских паспортов на неподконтрольных районах Донбасса принял президент РФ Владимир Путин. Указ был подписан через несколько дней после второго тура президентских выборов в Украине.

Олег Мусий

Это законно?

Действительно, поданный народным депутатом проект закона вызывает много юридических вопросов. Резко раскритиковали законопроект в комитете по вопросам прав человека, национальных меньшин и межнациональных отношений.

По словам народного депутата от БПП Ирины Сусловой, проект нарушает базовое конституционное право на неприкосновенность частной собственности.

"Конфискация имущества может происходить по решению суда, но только в результате противоправного деяния (особо тяжких преступлений, преступлений против основ национальной безопасности), в качестве дополнительного наказания в уголовном производстве или когда мы говорим о возмещении вреда за счет имущества", — пояснила OBOZREVATEL Суслова.

Она отметила, что в данном случае Мусий предлагает конфисковывать имущество за то, что разрешено законодательством Украины.

"Напомню: Конституция не предусматривает лишения гражданства Украины при приобретении гражданства другого государства. В том числе не предусматривает и таких санкций как конфискация имущества", — говорит Суслова.

При этом автор законопроекта предлагает свои новации распространить только на отдельные районы Луганской и Донецкой областей. Всем остальным, кто получил гражданство РФ, но живет в других регионах (даже подконтрольных районах Донбасса), ничего не будет угрожать.

"Это дискриминационная норма, которая демонстрирует отсутствие всякой логики в этом законопроекте. Также непонятно как автор инициативы предлагает конфисковывать недвижимое и движимое имущество на неподконтрольной Украины территории. Его предложение делать это в порядке установленным Кабмином не учитывает, что правительство не может никого уполномочить на конфискацию, ведь такие нормы отсутствуют в законодательстве.

То есть законопроект №10363 основывается не на Конституции или законах государства, а исключительно на желании отомстить и наказать людей, которые живут в оккупации. Жаль, что народные депутаты Украины так позорно относятся к собственным гражданам", — подытожила народный депутат Суслова.

В Верховной Раде не все рады проекту Мусия

Аналогичного мнения и многие другие коллеги нардепа по парламенту. По словам внефракционного народного депутата Борислава Березы, идея Мусия находится вне правового поля.

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Остро критикуют инициативу и в Facebook. Например, журналист Сергей Гармаш считает, что "страшилка" Олега Мусия лишь усугубит и без того напряженные отношения с жителями оккупированных ОРДЛО. С ними нужно работать комплексно. И, по его мнению, желание получить паспорт другой страны есть не только у жителей Донбасса.

"Нужно смотреть в корень: почему люди получают вторые паспорта? Какие мотивы движут ими? Мотивы России, Венгрии, Румынии, Польши и т. д. — понятны, а зачем это нашим людям? И, исходя из понимания этих мотивов, нужно сделать так, чтоб выдача и получение двойного гражданства не имели смысла для тех, кто их раздает и получает. Если интерес России заключается в интеграции "своих граждан" в нашу политическую систему и влияние через них на политику Украины, то нужно принимать закон об ущемлении лиц, имеющих второе гражданство в политических правах.

Я имею ввиду возможность работы в государственных структурах, возможность быть избранным в органы власти. Хочешь получать российскую пенсию — получай, но ни депутатом, ни чиновником, ни судьей, ни полицейским ты не станешь. Возможно, в таком случае, нужно ограничить и возможность голосования на местных и всеукраинских выборах. Тогда у той же России просто не будет политического смысла заниматься раздачей своих паспортов", — написал он в Facebook.

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