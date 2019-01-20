''Ответка'' за секс? Выяснились детали ''спасительного'' закона для женатых мужчин

Согласно поправкам к Закону Украины №2229 "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", в случае принуждения к браку в полицию могут обращаться как женщины, так и мужчины.

На это обратила внимание юрист-криминолог, кандидат юридических наук Анна Маляр. В эфире "5 канала" она объяснила, что изменения, которые были внесены в украинский закон, изначально были разработаны для защиты женщин азиатского и африканского регионов, где зафиксированы случаи, когда девушек принуждают к вступлению в брак с 10-11 лет.

В Украине статья будет работать скорее всего наоборот, потому что, по словам эксперта, "украинская этническая традиция заключается в том, что у нас больше женщины заставляют мужчин [заключать брак], чем наоборот".

"Мужчины получают право обращаться, если их заставляли вступать в брак. Я сейчас расскажу, как это делается, и многие мужчины вспомнят, что так и было: тест [на беременность], две полосочки, а дальше выбор — или мы женимся, или ребенок только моя и ты ее не увидишь. Да, это шантаж, но у нас очень много браков заключаются по факту наличия беременности или фиктивной беременности, или родители заставляют", — констатирует юрист.

Иллюстрация pexels.com

Кроме того, часто вопрос официального оформления отношений решают родители: "У нас очень много, например, в сельской местности (и вообще есть регионы в Украине, где очень крепкая власть родителей), случаев, когда родители говорят: все, у вас был половой контакт — женитесь".

В то же время Маляр отметила, что затруднения в процессе развода по данной статье могут возникнуть, особенно если есть приобретенное общее имущество.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине 11 января 2019 года вступили в силу изменения к Уголовному кодексу относительно изнасилования и сексуального насилия.

Главная их суть — любой человек после полового акта может заявить в полицию, что не давал на это согласия.

Адвокат Ярослав Куц отмечает, что новые нормы содержат ряд недостатков и требуют принятия дополнительных законодательных актов.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун пояснила действие новых поправок относительно интима на примере чая.

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