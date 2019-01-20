МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Ответка'' за секс? Выяснились детали ''спасительного'' закона для женатых мужчин

2.1тЧитать материал на украинском

Согласно поправкам к Закону Украины №2229 "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", в случае принуждения к браку в полицию могут обращаться как женщины, так и мужчины.

На это обратила внимание юрист-криминолог, кандидат юридических наук Анна Маляр. В эфире "5 канала" она объяснила, что изменения, которые были внесены в украинский закон, изначально были разработаны для защиты женщин азиатского и африканского регионов, где зафиксированы случаи, когда девушек принуждают к вступлению в брак с 10-11 лет.

В Украине статья будет работать скорее всего наоборот, потому что, по словам эксперта, "украинская этническая традиция заключается в том, что у нас больше женщины заставляют мужчин [заключать брак], чем наоборот".

Новости
Секс по расписке в Украине: юрист развенчал громкие мифы

"Мужчины получают право обращаться, если их заставляли вступать в брак. Я сейчас расскажу, как это делается, и многие мужчины вспомнят, что так и было: тест [на беременность], две полосочки, а дальше выбор — или мы женимся, или ребенок только моя и ты ее не увидишь. Да, это шантаж, но у нас очень много браков заключаются по факту наличия беременности или фиктивной беременности, или родители заставляют", — констатирует юрист.

Иллюстрация

Иллюстрация

pexels.com

Кроме того, часто вопрос официального оформления отношений решают родители: "У нас очень много, например, в сельской местности (и вообще есть регионы в Украине, где очень крепкая власть родителей), случаев, когда родители говорят: все, у вас был половой контакт — женитесь".

В то же время Маляр отметила, что затруднения в процессе развода по данной статье могут возникнуть, особенно если есть приобретенное общее имущество.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине 11 января 2019 года вступили в силу изменения к Уголовному кодексу относительно изнасилования и сексуального насилия.

Главная их суть — любой человек после полового акта может заявить в полицию, что не давал на это согласия.

Адвокат Ярослав Куц отмечает, что новые нормы содержат ряд недостатков и требуют принятия дополнительных законодательных актов.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун пояснила действие новых поправок относительно интима на примере чая.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина
Теги
видеоЗаконодательствозакон о сексе
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
8
Смешно
3
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги