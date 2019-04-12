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Ответка НАТО: Россия отправила в Крым "летающие радары". Видео

1.1тЧитать материал на украинском

Россия провела учения авиации и флота в аннексированном Крыму, задействовав самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Подтверждающее видео опубликовало Министерство обороны РФ. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что "летающие радары" провели более пяти часов в небе над Чёрным морем. За это время экипажи выполнили свыше 20 наведений истребителей Су-27СМ и Су-30 на сверхзвуковые и стратосферные цели.

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Военные учения России в оккупированном Крыму: эксперт назвал необходимые шаги Украины

А-50

А-50

Пресс-служба Минобороны РФ

Всего в маневрах задействовали более 50 самолетов оперативно-тактической авиации и вертолетов армейской авиации, дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", а также корабельную ударную группа и дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Черноморского флота РФ.

"Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО "Морской щит-2019", которые послужили хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки", – сообщила пресс-служба Минобороны России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Российская Федерация направила ракетный фрегат с вертолетом на борту в сторону Азовского моря.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крымавооружения
Место
Россия
Теги
Новости КрымаНовости России
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Пигин Макс
Пигин Макс
Знай наших! Ни один пиндос не проскочит!!!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ждут,когда вислоухие погребут на своих човнах при "мощной пидтримке" НАТы в Керченский пролив.
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a alexeyon
a alexeyon
Федоров Федор, шо ты там ждёшь ссыкуняра? Вы кроме буксиров давить боевыми кораблями ничего гопники не можете ... ссыкло ватное не рыпнется на равного себе... ну ты и умора
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