Ответит за Petya: в Украине начался суд над создателем вируса

Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области начал рассмотрение уголовного производства по факту масштабных хакерских атак вирусами Petya/ Not Petya.

Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемым является житель Никополя, гражданин Украины Н., который является уроженцем России.

Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 361-1 УК Украины (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт).

Подготовительное заседание было назначено на 15 июня 2018 года, однако обвиняемый в суд не явился. Он направил электронное письмо, в котором указал на невозможность прийти в суд и просил назначить другую дату заседания.

Никопольский горрайонный суд назначил новое заседания на 27 июня 2018 в 12:30.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время атаки 27 июня 2017 года вирус Petya.А поразил компьютерные системы государственных и коммерческих предприятий: "Укрэнерго", "Киевэнерго", "Эпицентра", "Киевстара", Vodafone, Lifecell, канала ATR, "Укрзализныци", Киевского метрополитена, "Сбербанка", "Новой почты", аэропорта "Борисполь", сети заправок WOG, "Укргаздобычи" и других.

СБУ заявила о том, что к кибератаке причастны спецслужбы РФ. Российские власти все обвинения упорно отрицают.