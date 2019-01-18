У меня мало ФБ-ных друзей в нашем городке. Здесь многие старательно не знают, что скоро пять лет, как идет война. Вздрагиваю и с трудом сдерживаюсь, когда знакомая молодежь с гордостью афиширует, что политикой не интересуется (помните, как бОльшая часть Луганска делала то же). Таким, в свою очередь, скучно и не хочется читать то, о чем пишу я, особенно, когда много букв.

Рано или поздно, каким бы "мизамирным" ты не был, политика непременно заинтересуется тобой. Особенно, после выборов. Перед выборами она только имитирует, завлекает, обещает. А вот после придется платить. Не факт, что тебе, не ходившему или абы как проголосовавшему. Ты промолчишь и отсидишься. Ответит Небесная сотня, киборги, гибнущие и раненые на фронте – каждый день, каждый день, каждый день …

После того, что произошло с Луганском и Донецком, я остро чувствую манипуляции и ненавижу, когда играют на святом. Саакашвили исчез для меня окончательно в тот день, когда повел свой балаган под "Плине, кача". Зеленский – после тех самых рекламных роликов из "Слуги народа", где он в мечтах расстреливает Верховну Раду, рубит руки депутатам, хоронит мелких начальников. В отличие от киношных убивальщиков я слишком хорошо знаю, как далеко бьет фонтан крови после травматической ампутации, забрызгивая тебя с ног до головы; наглядно представляю выражение "мотать кишки"; никогда не забуду запах горелого человеческого мяса. Даже Пыне я не желаю насильственной смерти – он заслужил онкологию с галлюцинациями бессонных ночей, в которых к нему придут тысячи убитых им людей. И отчетливо понимаю, что так просто: "Убить, отнять и поделить" - проблемы уже решали. В 1917. А потом так основательно выбили генофонд, что и сейчас некоторые последыши пускают розовые слюни при упоминании Сталина, СССР, "сильной руки". У них не хватает воображения представить, что после одних расстрелов начнутся другие. И не факт, что именно ты не попадешь в следующие списки.

Даже не надо заглядывать так далеко. Совсем недавно, в Луганске, мы ведь это уже проходили. Сначала масса праздников, непременно приглашенные "дорогие российские братья", примелькавшиеся спикеры, повторяющиеся лозунги, привыкание к лицам. Потом навязанная повестка; фильмы, с таким количеством смертей, что перестаешь воспринимать их серьезно; биллборды с нужными привычными мордами, главное, с правильным посылом. Непременно ВК и "Одноглазники" с кучей однотипных аккаунтов, внушающих страх, ненависть, искажающих действительность. Затем тебя начинают защищать от придуманных испугов – на русском языке вот в Луганске не давали говорить)) Потом кизячки, навезенные титуханы и доверчивая местная массовка. Дальше - простые решения для простых людей. И такие убогие простые ораторы с пробелами в передних зубах, что многим знакомым луганчанам (близким, в том числе) все это казалось глупостью: "Ну, кто может повестись на эту чушь? Никакого плана, что делать, только дурные лозунги. Смешно прям!".

Да! Чем дурнее, тем лучше. Чем абсурднее обещания, тем доступней для "простого народа" (вот терпеть не могу это словосочетание и тех, кто под этим подразумевается). И вот уже добрая недалекая тетя Рита каждый день, как на работу, таскает пирожки к СБУ, выходит по призыву "защитить от штурма" беззубых подонков, рядом с которыми до этой массированной обработки мозгов, она бы рядом не стала. А горластая торгашка Светка призывает убивать правосеков, когда они сунутся в Луганск. Увы, правосеки так и не появились. Но убивать начали очень скоро. Всех, кто не успел вовремя спрятаться. Те, кому недавно было смешно, уже не смеялись – дай бог унести ноги, бросив все, что наживалось годами. А вместо обещанных простых и понятных благ, больших пенсий, всего "па-багатому" наоборот исчезло все, что составляет основу жизни. А потом исчезла и сама жизнь, остался суррогат. Выживание, существование, убогость, серость, безнадега. И связи между простой верой простых людей в простые решения и образовавшейся на залитой кровью, изгаженной взрывами, заминированной земле, резервацией многие так и не отслеживают.

Донбасс

К чему это все? И при чем тут КоЗе? И сам Вова? К самому Вове претензий не имею (при всей его блестящей карьере и присутствии в такой массе проектов-кварталов-реклам, что я уже и утюг включаю с опаской) - не могу воспринимать его иначе, как мальчика на побегушках в КВН-овской команде "Запорожье – Кривой Рог – Транзит". Тогда он радостно бегал по сцене по щелчку больших красивых остроумных ребят из успешной запорожской команды в амплуа: "Чего изволите?". Теперь сцена другая, и командир тоже остроумный. Да и задор-готовность исполнителя остались. Исполнителя, но не автора. Но автор есть. И сценарий Луганска до страшного повторяется. Правда, техника исполнения возросла – прогресс не стоит на месте, да и денег никто не считает.

А теперь смотрим, как все устроено. Сначала масса праздников, непременно приглашенные "дорогие российские артисты", примелькавшиеся актеры, повторяющиеся лозунги, привыкание к лицам (короче, 95-й квартал во всех вариациях). Потом навязанная повестка; фильм не просто так – под исполнителя; роль президента – не просто так, с дальним замыслом; расстрел депутатов – чтоб привыкали, кровь – это не страшно. Биллборды – сразу и много с запомнившимся посылом ("слуга народа – президент", это ж сколько времени с экрана внушали). Раздражающее включение массы людей во вроде безобидные группы типа "Мамочек-домохозяек" и "Торгуем, чем попало" в больших и малых городах и селах – не успеваешь ругаться и отписываться. А потом – бац! У тебя, вместо них, в ленте "Команда Зеленского". И, конечно же, с простым и наболевшим: " Все ваши налоги полностью должны оставаться в вашем городе".

Новости Почему Зеленскому не нужны выборы президента

Добавлю – да и вообще налоги платить не надо. Оно все само с неба упадет. Но "простым людям" это нравится. Дальше – лучше. "Геть з міста – ви руйнуєте його". Это КоЗе формирует свою команду, но сначала горожане должны указать, кого они терпеть не могут, кто им мешает жить, кто для них враг. Понятно, власть у нас во всем виновата, а в подъезде опять сын Порошенко угол обмочил. Простым людям нравятся простые решения. А мне не нравится, когда меня используют втемную. Давайте все разрушим "до основанья, а затем"! Нет, расскажите, пожалуйста, что затем. Эта власть делала не так. А как предлагаете вы? А никак. И нет у вас ни лица, ни команды, ни толковых предложений. У всех нас сейчас есть один страшный враг, с которым нельзя договариваться. И он не в Киеве. Но КоЗе его не видит.

Никогда не испытывала пиетета ни к какой власти. И мэр наш, наверно, не самый белый и пушистый с самыми чистыми в мире руками. Но, если объективно относиться к тому, что сделано во время его каденции в нашем городке, то перечислить можно довольно много (из того, что видит обычный житель): красиво утеплены и отремонтированы все школы, садики, библиотека, дом детского творчества; практически перестроена система оказания административных услуг, многое уже можно сделать удаленно; появилось довольно много коммунальной техники; обрезали старые деревья, высадили новые.

Украина

Наконец-то и у нас плиточные тротуары, удобные скамейки, парковая аллея, новые детские площадки, в том числе, и инклюзивные. Новые рабочие места – масса кафешек, пекарни, кофейни, фермерские магазинчики, тренажерные залы, тур.агенства, благоустроенные рыночные площадки. Значит, условия позволяют им открыться и развиваться, в отличие от прошлых лет. Конечно, хочется еще бассейн, дороги, как в Германии, под- или надземный переезд через ж.д., молодежнй центр. И цветов побольше. Но вот по методичке Зе стрелять в депутатов не хочется. Ко многим из них отношусь с нежностью, глядя, как они цепляются и проверяют сметную стоимость любых работ, не дают спуску нашему хозяйственному мэру, хотя, вполне возможно, на его месте не сумели бы сделать и десятой доли. Но они хороши и на своем. "На то и щука, чтоб карась не дремал".

Отвлеклась на будни нашего городка, но как же без этого. Итак, следующая опция после "примелькаться", "оболванить", "загадить мозги", предложить "простые решения для простых людей" - "защищать". В Луганске "защитили" від державної мови. Здесь собираются защитить від Держави, от ее институтов, от гадких тарифов на услуги (судя по методам, в дальнейшем, и от услуг). И там, и тут тебя защищают, хотя не просишь. К следующей опции – "разрушению", глядя на комментарии под публикациями КоЗе хотя бы в нашем городке, надеюсь, не дойдем. Не скажу, что нет дамочек с маргарином в голове и лишними восклицательными знаками на клавиатуре, - есть, конечно, как без них. Но настолько неизмеримо меньше, чем ожидала. Иногда и ошибаться приятно. И учиться на собственных ошибках. Я помню, с какой надеждой летом 2014-го я смотрела на "героя" Семена в балаклаве. Пока он не снял ее, и не превратился в мелкого афериста Костю. "Не сотвори себе кумира": снимай лапшу с ушей, чтобы слышать; шоры с глаз, чтобы видеть. Думай и анализируй.

Многие из нас пока смеются над Вовочкой. А мне как-то не очень смешно, когда вижу, как поэтапно и многосерийно готовилась операция "Слуга народа". И вспоминаю, что из Привата ушли вместе с бородатым шутником классные программисты, создавшие комфортный фирменный интернет-банкинг. Хотелось бы думать, что у меня просто ПТС.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!