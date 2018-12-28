Ответ за Украину: РПЦ ''позарилась'' на десятки стран мира

Синод Русской православной церкви принял решение о создании патриарших экзархатов в Западной Европе и Юго-Восточной Азии.
Такое постановление церковниками принято в ответ на якобы неканонические действия Константинопольского патриархата касательно единой церкви в Украине, информирует пресс-служба РПЦ.
"Синод постановил образовать патриарший экзархат с центром в Париже", — сообщил итоги заседания пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, уточнив, что в сферу пастырской ответственности данного экзархата будут включены следующие страны:
Андорра;
Бельгия;
Великобритании и Северная Ирландия;
Ирландия;
Испания;
Италия;
Лихтенштейн;
Люксембург;
Монако;
Нидерланды;
Франция;
Швейцария.
Что касается экзархата в Юго-Восточной Азии, то его россияне создали "в связи со значительными успехами миссии Русской православной церкви в Азии, выражающимися в умножении числа храмов и общин, появлении духовенства из числа местного населения, увеличением интереса к русскому православию, а также в связи с увеличением русскоязычного населения, на постоянной или временной основе проживающего в этих странах и регионах".
Александр Волков
Рамблер
Волков рассказал, что центром экзархата назначен Сингапур, а в сфере пастырской ответственности будут страны:
Сингапур;
Вьетнам;
Индонезия;
Камбоджа;
КНДР;
Южная Корея;
Лаос;
Малайзия;
Мьянма;
Филиппины;
Таиланд.
В РПЦ при этом заявили, что "всегда с уважением относились к Константинопольскому патриархату" и даже "закрывали глаза на его претензии на попечение над всеми православными в диаспоре".
"Но, конечно, этот подход имеет мало общего с действительностью, потому что нет никаких оснований Константинопольскому патриархату считать себя правомочным брать под своё духовное покровительство вообще всю диаспору как в Западной Европе, так и в других частях мира", — уверен пресс-секретарь патриарха Кирилла.
Западноевропейский экзархат РПЦ возглавит епископ Иоанн (Рощин), долгое время руководивший патриаршими приходами в США и недавно назначенный управляющим патриаршими приходами в Италии.
Экзархат в Юго-Восточной Азии возглавит архиепископ Солнечногорский Сергий (Чашин), руководитель административного секретариата Московской патриархии.
Патриарх РПЦ Кирилл
Інформатор
Как писал OBOZREVATEL, недавно журналист Виталий Портников рассказал о миссии КГБ в РПЦ. Он отметил, что церковь России была восстановлена по личному решению советского диктатора Иосифа Сталина во время Второй мировой войны под плотной опекой специальных служб для доносов.
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