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Ответ за Украину: РПЦ ''позарилась'' на десятки стран мира

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Синод Русской православной церкви принял решение о создании патриарших экзархатов в Западной Европе и Юго-Восточной Азии.

Такое постановление церковниками принято в ответ на якобы неканонические действия Константинопольского патриархата касательно единой церкви в Украине, информирует пресс-служба РПЦ.

"Синод постановил образовать патриарший экзархат с центром в Париже", — сообщил итоги заседания пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, уточнив, что в сферу пастырской ответственности данного экзархата будут включены следующие страны:

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  • Андорра;

  • Бельгия;

  • Великобритании и Северная Ирландия;

  • Ирландия;

  • Испания;

  • Италия;

  • Лихтенштейн;

  • Люксембург;

  • Монако;

  • Нидерланды;

  • Франция;

  • Швейцария.

Что касается экзархата в Юго-Восточной Азии, то его россияне создали "в связи со значительными успехами миссии Русской православной церкви в Азии, выражающимися в умножении числа храмов и общин, появлении духовенства из числа местного населения, увеличением интереса к русскому православию, а также в связи с увеличением русскоязычного населения, на постоянной или временной основе проживающего в этих странах и регионах".

Александр Волков

Александр Волков

Рамблер

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Волков рассказал, что центром экзархата назначен Сингапур, а в сфере пастырской ответственности будут страны:

  • Сингапур;

  • Вьетнам;

  • Индонезия;

  • Камбоджа;

  • КНДР;

  • Южная Корея;

  • Лаос;

  • Малайзия;

  • Мьянма;

  • Филиппины;

  • Таиланд.

В РПЦ при этом заявили, что "всегда с уважением относились к Константинопольскому патриархату" и даже "закрывали глаза на его претензии на попечение над всеми православными в диаспоре".

"Но, конечно, этот подход имеет мало общего с действительностью, потому что нет никаких оснований Константинопольскому патриархату считать себя правомочным брать под своё духовное покровительство вообще всю диаспору как в Западной Европе, так и в других частях мира", — уверен пресс-секретарь патриарха Кирилла.

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Западноевропейский экзархат РПЦ возглавит епископ Иоанн (Рощин), долгое время руководивший патриаршими приходами в США и недавно назначенный управляющим патриаршими приходами в Италии.

Экзархат в Юго-Восточной Азии возглавит архиепископ Солнечногорский Сергий (Чашин), руководитель административного секретариата Московской патриархии.

Патриарх РПЦ Кирилл

Патриарх РПЦ Кирилл

Інформатор

Как писал OBOZREVATEL, недавно журналист Виталий Портников рассказал о миссии КГБ в РПЦ. Он отметил, что церковь России была восстановлена ​​по личному решению советского диктатора Иосифа Сталина во время Второй мировой войны под плотной опекой специальных служб для доносов.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Россия
Теги
Конфликт РПЦКонстантинопольский патриархатНовости России
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Колобов Макс
Колобов Макс
Аум синрике плодиться вздумало.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Блдь, казларылые, про Африку забыли, там вашу секту в Зимбабве ждут, алени тупорылые
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Makc Махов
Makc Махов
Кацапье, бегом на дурку! плохо Фюрер Хуйлопутин о своих солдатах Вермахта, беспокоится! 😆😁💥🐖🇷🇺💩💩
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