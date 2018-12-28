Ответ за Украину: РПЦ ''позарилась'' на десятки стран мира

Синод Русской православной церкви принял решение о создании патриарших экзархатов в Западной Европе и Юго-Восточной Азии.

Такое постановление церковниками принято в ответ на якобы неканонические действия Константинопольского патриархата касательно единой церкви в Украине, информирует пресс-служба РПЦ.

"Синод постановил образовать патриарший экзархат с центром в Париже", — сообщил итоги заседания пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, уточнив, что в сферу пастырской ответственности данного экзархата будут включены следующие страны:

Андорра;

Бельгия;

Великобритании и Северная Ирландия;

Ирландия;

Испания;

Италия;

Лихтенштейн;

Люксембург;

Монако;

Нидерланды;

Франция;

Швейцария.

Что касается экзархата в Юго-Восточной Азии, то его россияне создали "в связи со значительными успехами миссии Русской православной церкви в Азии, выражающимися в умножении числа храмов и общин, появлении духовенства из числа местного населения, увеличением интереса к русскому православию, а также в связи с увеличением русскоязычного населения, на постоянной или временной основе проживающего в этих странах и регионах".

Александр Волков Рамблер

Волков рассказал, что центром экзархата назначен Сингапур, а в сфере пастырской ответственности будут страны:

Сингапур;

Вьетнам;

Индонезия;

Камбоджа;

КНДР;

Южная Корея;

Лаос;

Малайзия;

Мьянма;

Филиппины;

Таиланд.

В РПЦ при этом заявили, что "всегда с уважением относились к Константинопольскому патриархату" и даже "закрывали глаза на его претензии на попечение над всеми православными в диаспоре".

"Но, конечно, этот подход имеет мало общего с действительностью, потому что нет никаких оснований Константинопольскому патриархату считать себя правомочным брать под своё духовное покровительство вообще всю диаспору как в Западной Европе, так и в других частях мира", — уверен пресс-секретарь патриарха Кирилла.

Западноевропейский экзархат РПЦ возглавит епископ Иоанн (Рощин), долгое время руководивший патриаршими приходами в США и недавно назначенный управляющим патриаршими приходами в Италии.

Экзархат в Юго-Восточной Азии возглавит архиепископ Солнечногорский Сергий (Чашин), руководитель административного секретариата Московской патриархии.

Патриарх РПЦ Кирилл Інформатор

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