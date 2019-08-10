Ответ Шарию: Янина Соколова записала обращение к украинцам

Журналистка Янина Соколова пояснила, зачем для ее нового YouTube-проекта понадобилось финансирование из госбюджета на сумму 400 тысяч гривен.

Таким образом девушка ответила блогеру Анатолию Шарию, который выдвинул ей ряд громких обвинений и претензий, в том числе относительно фильма "Я,Нина", на который из госбюджета выделили почти 12 млн.

По словам Соколовой, новым проектом она хочет привлечь внимание общества к украинскому кино и научить людей "ценить свое".

"Я хочу создать продукт, посмотрев который, вы поверите в украинское, чего не было за годы независимости. Почему не было? Вы просто не знали, что украинское кино существует. Это выигрыш для зрителя, который узнает об украинском кино", - заявила Соколова.

Шарий и Соколова

"Поверьте мне, 25 тысяч за одну программу на всю команду это очень мало. Я не дерибаню ничью деньги! Это не блогерство... Это полноценный ТВ-продукт с операторами, режиссерами монтажа, техникой, звуком, светом, локацией, которую мы арендуем... Потом все это монтируется, в программе двое ведущих, есть еще гример. Будет плазма, на которой будем показывать вам кино и анализуваты его. Полноценный продукт", - утверждает она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае текущего года Янина Соколовашокировала украинцев своим признанием. Она на протяжении семи месяцев боролась с онкологическим заболеванием.

Телеведущая прошла через 30 процедур лучевой терапии, четыре курса химиотерапии, потеряла несколько органов, волосы, ресницы и брови. Именно ее борьба с раком стала толчком к запуску нового проекта - "Я, Нина".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал