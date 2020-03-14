Врач из Кременчуга Полтавской области рассказала, когда стоит ждать результата проверки студента, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Результаты анализов отправили в Полтаву, ответ может прийти в течение 3-4 дней, рассказала "Апострофу" заведующая отделением профилактики инфекционных заболеваний Кременчугского лабораторного центра Лариса Коровина.

ТСН

"В Черновцах результат получили на третий день, в Житомирской области - примерно также на третий-четвертый день. У нас материал уже в Полтаве, но учитывая, что сейчас выходные, трудно сказать, когда будет результат. Но я надеюсь, уложатся в 3-4 дня", – отметила она.

Также Коровина рассказала, что больной находится в боксовой палате инфекционного отделения. Его уже протестировали на грипп А и Б, и результате оказался отрицательным. Но это еще нужно подтвердить.

"Состояние его удовлетворительное. Есть история путешествий, на основе которой поставлен диагноз. Известно, что он путешествовал, прибыл в Кременчуг и после этого у него появились признаки острого респираторного заболевания", – уточнила врач.

Она добавила, что сейчас проверяется информация о том, с кем контактировал пациент.

"Он живет в частном доме, четверо его близких людей сейчас на самоизоляции. С ними связались семейные врачи, они держат ситуацию под контролем", – подчеркнула Коровина.

Как сообщал OBOZREVATEL, студента Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского 13 марта госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Парень посещал Швецию, Финляндию, Эстонию, в Украину он вернулся 5 марта, а 12 марта у него поднялась температура.

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