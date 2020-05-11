Ответ на загадку Эйнштейна, которую не все могут разгадать

По одной из легенд всемирно известный ученый Альберт Эйнштейн задавал определенную загадку при подборе себе ассистентов.

Также якобы автор "Алисы в Стране чудес" Льюис Кэрролл тоже любил загадывать эту задачку. OBOZREVATEL публикует текст этой головоломки:

"На улице стоят пять домов. Англичанин живет в красном доме. У испанца есть собака. В зеленом доме пьют кофе. Украинец пьет чай. Зеленый дом стоит сразу справа от белого дома. Тот, кто курит Old Gold, разводит улиток. В желтом доме курят Kool. В центральном доме пьют молоко. Норвежец живет в первом доме. Сосед того, кто курит Chesterfield, держит лису. В доме по соседству с тем, в котором держат лошадь, курят Kool. Тот, кто курит Lucky Strike, пьет апельсиновый сок. Японец курит Parliament. Норвежец живет рядом с синим домом.

Каждый из домов покрашен в отдельный цвет, в каждом доме живет представитель отдельной национальности, у каждого – свой питомец, своя любимая марка сигарет и напиток.

Вопрос: Кто пьет воду? Кто держит зебру?"

Альберт Эйнштейн Иллюстрация

Ответ:

Японец держит зебру, норвежец пьет воду.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы интересные головоломки для детей, которые могут поставить даже взрослого в тупик. Также названы 5 детских загадок, которые могут запутать даже взрослых.