"Отвернулись двое": украинская аэроразведчица и ЛГБТ-активистка рассказала о дискриминации

Известная украинская аэроразведчика и ЛГБТ-активистка Анастасия Конфедерат стала одной из первых защитниц Украины, открыто заявившей о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Несмотря на это, она не сталкивалась с жесткой дискриминацией в рядах украинской армии, но потеряла нескольких товарищей, рассказала девушка в интервью для Hromadske.

На войну Конфедерат пыталась попасть еще с самого ее начала в 2014 году. Через мобилизационные центры она старалась устроиться картографом, однако там не было вакансий.

"Поэтому я пришла к мобилизационным центрам добробатов и нашла волонтерскую организацию – "Картографическую сотню". Потом из нее вышла организация "Мап 100", я пошла в "Мап 100". Мы там печатали, оцифровывали, вели инструктаж, строили линейки, компасы", – поделилась девушка.

После этого она выучилась на оператора беспилотных летательных аппаратов и начала работать с боевыми частями, в том числе, "Карпатская сич", 93-я, 128-я, 28- я бригады, ДУК.

"Когда я приезжала в части, сначала это было так: "О, девочка приехала? Чего приехала?" Говорю – я такая-то. "Ну, хорошо, там будешь спать...", – рассказала Конфедерат.

По словам аэроразведчицы, "девочка приехала" заканчивалось сразу же, как она доставала карту, поэтому дискриминации она не чувствовала.

После возвращения с войны Анастасия принимала участие в "Киев Прайд" и шла в составе колонны ЛГБТ-военных.

"Когда мы засветились на Киев Прайде, отвернулись, по-моему, двое. Один там что-то психанул, даже что-то написал. Второй просто молча удалился", – рассказала она про бывших побратимов.

Анастасия Конфедерат на марше Hromadske

Как писал OBOZREVATEL, в Марше Равенства "КиевПрайд", который состоялся 23 июня, участвовали больше восьми тысяч человек, среди которых были военные.

В сентябре 2019 41-летний ветеран АТО Василий Давыденко публично заявил, что является геем. По словам Давиденко, главным мотивом пойти на войну была любовь, которая перевернуло всю его жизнь.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся