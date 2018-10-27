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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсе статьи автора

Отучитесь, наконец, хлопать при посадке самолета. Такое есть только у нас

8.9т

У нас модно хейтерить МАУ и превозносить чужие авиакомпании. Тренд такой. И недавно пост от Ирина Коротыч подтолкнул меня к тому, чтоб я написал о своих злоключениях с авиакомпаниями. С разными.

Начну с того, что с МАУ у меня был один единственный трабл. В 2012 году я возвращался с книжной ярмарки во Франкфурте и у меня не прилетел мой чемодан. Я прилетел, а чемодан не прилетел. Вернее он прилетел. В Стокгольм. Но об этом я узнал позже. Как он туда попал, надо спросить служащих франкфуртского аэропорта, но факт остается фактом. А тогда я пошел в "Lost and found" и написал заявление на утерю багажа. Через два дня, часов в 9 вечера, мы с Наталия Береза пили чай, как вдруг к нам в дверь позвонили. Выяснилось, что привезли наш багаж. Остался ли я доволен? Безусловно. Но всегда ли так бывало?

Пару лет назад я прилетел из Праги авиакомпанией Czech Airlines. А багаж не прилетел. От слова совсем. И не прилетел на следующий день. И через неделю не прилетел. И даже через 4 месяца не прилетел. И вся компенсация, которую мне предложила авиакомпания, была 200 евро. Это при том, что пластиковый чемодан стоит на 10 евро дороже. Ок. Не стоит, а стоил на момент покупки. Но это все, на что можно было рассчитывать.

Лет пять назад мы с семьей летели в Тайланд. Маршрут был от AirFrans и выглядел так - Киев-Париж-Париж-Гонконг, а оттуда уже в Бангкок. Так вот по прилету в Гонконг, где мы планировали быть пару дней, выяснилось, что одного чемодана из 4-ёх, летевших с нами, просто нет. Моего чемодана. С моими вещами. Вы когда-нибудь пытались купить в Гонконге вещи на мужика ростом в 190 см и весом под 100 кг? Это тот еще квест. Их XXL идеально подходит моей жене, а большего у них нет. Спас H&M и Nike. А еще пришлось покупать бритву, крем для бритья и многое другое. Но чемодан они нашли. Через две недели. И получил я его перед вылетом обратно домой. Сервис, да?

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1996 год. Мы с Ефим Бляхер летим в Лондон. Лондон - это кАнечнА "зе кепитал оф Грейт Британ", но мы тогда решили полететь польской авиакомпанией LOT. Потому, как они тогда были значительно дешевле Бритишей. Маршрут был известен и ничего не предвещало беды. Стартанули, как и планировали Киев-Варшава-Лондон. Но в Киеве самолет задержался. И мы... Правильно, наш рейс на стыковку банально не успел. Мы с папой, и еще человек 30, сидели в аэропорту Варшавы и ждали вечерний рейс. Извинений не было, предложений покушать за счет провинившейся авиакомпании не последовало. Да и какой-нибудь лаунж, где мы могли бы эти 10 часов пересидеть, нам никто не предложил. И на мои вопросы сотрудник авиакомпании улыбался и предлагал ПОКАЗАТЬ, где тут кафе, а где лаунж. А сам я, типа, найти не могу? Вот такой был "качественный сервис". Вечером улетели. Но помню это до сих пор.

Летом 2008-го мы по традиции полетели в Турцию. Наша семя тогда была еще в сокращенном варианте - я, жена и Даня. И нам тогда хватало два чемодана на троих. А три недели в Кемере обещали быть полными солнца, моря и удовольствий. Первым удовольствием было то, что "Turkish Airlines" потеряли наш чемодан с вещами. Данькины вещи, крема-шампуни и мелочи приехали, а вот все наши с женой шмотки не приехали. А значит плавки, купальники, шорты, футболки и все остальное в теории у нас есть. Есть, но в теории, а по факту на улице +40 и у нас ничего нет. Пошли в магазин, купили плавки и купальник, благо в Турции это все стоило копейки. Остальное решили не покупать, так как нам пообещали, что к вечеру чемодан приедет. И чемодан приехал. Через 8 дней. К этому времени у нас уже были футболки, шорты, шлепки и все остальное. Купили. Но, поверьте, это явно не то, за чем мы летели на море. Где эти 8 дней шлялся наш чемодан - нам не известно.

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Весна этого года. В Париже проходят комитеты ПАСЕ. Мы с Volodymyr Ariev принимаем участие в роботе нашего комитета. Сидим на заседании, активно сбиваем решение, которое пытаются протянуть против нас. И все получается. Тут Володя начинает мне показывать жестами, чтоб я посмотрел в телефон. Смотрю. А там сообщение от AirFrans с примерно таким содержанием: "Дорогие друзья, спешим вам радостно сообщить, что работники нашей авиакомпании начинают забастовку и все рейсы на ближайшие три дня отменяются". Как отменяются? А нам вылетать же домой!!! В обеденный перерыв, пока наши коллеги по комитету поглощали свои блюда, мы рванули в главный офис AirFrans. К чести этой авиакомпании надо сказать, что они быстро помогли перерегистрировать наши билеты на рейс другой авиакомпании с которой у них есть партнерские отношения. Этой компанией оказалась... МАУ. Нашему счастью не было предела и мы подумали, что это конец приключения. С этой мыслью мы вернулись на комитет. Когда в 3 утра мы приехали в аэропорт, то чуток офигели. В очереди на наш рейс уже стояло человек 350. В основном китайцы. Как выяснилось, они тоже не могли вылететь из Парижа и AirFrans прекинул их на наш рейс. Ведь Киев уже стал удобным перевалочным хабом для многих авиатуристов. Видя такую очередь, Арьев подошел к сотруднице авиакомпании и спросил, на чем же мы будем лететь? И тогда я услышал занятный диалог:

- Месье, этот рейс обслуживает Боинг 737.

- А сколько в нем мест, мадам?

- До 200, месье.

- Но, как тогда в него влезут все эти люди?

- Видимо, все не смогут попасть на борт, месье, - подвела черту этого диалога сотрудница AirFrans.

Конечно, это не вызвало у нас бурной радости. Я тут же вспомнил мультик про муравья и фразу из него: "У него ноги, а ему домой". Так вот нам реально надо было домой. И мы оба вспомнили, что у нас диппаспорта. Это помогло пройти регистрацию в обход трех сотен китайцев и попасть таки на борт. И мы улетели. А вот часть граждан Поднебесной осталось в Париже. Потому, что нельзя впихнуть невпихуемое. И даже пытаться не стоит. И я представляю, как китайцы крыли после этого французов.

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А две недели назад мы с коллегами и журналистами возвращались после сессии ПАСЕ. Можно рассказывать про громадные очереди в аэропорту Франкфурта. Можно рассказать, как Lufthansa, которой мы летели, 5 раз меняла гейт и вся толпа пассажиров гуськом перемещалась от гейта к гейту мигрируя по всему аэропорту. Можно рассказать, что посадка в самолет началась через 30 минут после того, как согласно расписанию должен был взлететь самолет. Можно. Но главное, что на мой вопрос, что происходит, мне ответили, что очень большой наплыв пассажиров и аэропорт не справляется. И сбой у авиакомпании. Так вот, никто из всей толпы пассажиров, мигрирующей по залу, не начал скандалить и возмущаться. И криков #ганьба или #зрада не было. Ни от наших, ни от иностранцев. Все восприняли это, как данность ситуации. И такое было не только с нашим рейсом.

А главный вывод всех этих историй в том, что у любых авиакомпаний бывают факапы. У любых. Поэтому не стоит заниматься самобичиванием и рассказывать, что наши худшие. Не надо. Хотя бы потому, что везде работают люди, везде есть человеческий фактор и всегда возможны форс-мажор, о котором мы не знаем. Заслуженно критиковать нужно. Но вот уходить в #зрадофильство - глупо и бесперспективно. Летайте и не сталкивайтесь с проблемами.

PS Вы лучше отучитесь хлопать при посадке самолета. Такое есть только у нас, на постсоветском пространстве, когда за обычной посадкой следует авация от пассажиров. А то некоторые иностранные пилоты и пассажиры пугаются с непривычки. Они мне это и рассказали. ))

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Темы
Реформы в УкраинеАвиаперелеты
Место
Украина
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Источник:Facebook Борислава Берези
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andreyev andrei
andreyev andrei
Бляхер,а что такое "авация"? От слова авиация?:-)))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеровские нищие турысты... Это такое позорище.. Им на лбу нужно приклеивать, что они из банлероги вылезли, чтоб люди время не теряли на убогих..))
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Григорьевич Юрий
Григорьевич Юрий
Брехня. Літав до США - плескають. До Голландії - теж. До Турції - теж. Нащо брехати?
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